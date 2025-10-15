आज 15 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले सबका साथ समर्थन पाएंगे, अनुभव का उठाएंगे लाभ

वृष - जिम्मेदारों और कामकाजी लोगों से भेंट होगी. घर परिवार में सहजता बनी रहेगी. भाई बंधुओं से करीबी बढे़गी. प्रियजनों का सम्मान करेंगे. संपर्क संवाद में निखार आएगा. सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाकर रखेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. कामकाजी स्थिति संवरेगी. सभी प्रभाव में बने रहेंगे. विविध गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. जिद छोडें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य विस्तार के मामलों में सक्रियता आएगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार में अपेक्षित सफलता मिलेगी.यात्रा सफल होगी. नियम कानून बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक् लक्ष्यों प्राप्त करेंगे. वित्तीय अनुबंधों व विषयों में तेजी रखें. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. सहकारिता बढ़त पाएगी. विविध मामले लंबित रखने से बचें. वचन वादा पूरा करें. वार्ताएं सफल रहेंगी.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा. प्रियजनों से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनय विवेक बनाए रहेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. घर आए का सत्कार करेंगे. परिवार के साथ सुख बांटेंगे. मन के मामलों में फोकस बढ़ेगा. संबंधों में संतुलन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यप्रबंधन संवारेंगे. स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व में सुधार बना रहेगा. मनोबल मजबूत होगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 5 6 और 7

शुभ रंग : सिल्वर कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. प्रवचन सुनें.

---- समाप्त ----