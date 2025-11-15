scorecardresearch
 

Feedback

आज 15 नवंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों की आधुनिक विषयों में तेजी रहेगी, प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 November 2025, Taurus Horoscope Today: विभिन्न कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रहेंगे. कला कौशल संवरेगा. बुद्धिमत्ता से जगह बनाएंगे. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. सभी प्रभावित होंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - पेशेवर मित्रों पर भरोसा बढ़ेगा. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. व्यावसायिक लाभ एवं तथ्यों पर जोर बनाए रखेंगे. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रहेंगे. कला कौशल संवरेगा. बुद्धिमत्ता से जगह बनाएंगे. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. सभी प्रभावित होंगे. मित्र वर्ग प्रसन्न रहेगा. शैक्षिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. भावनात्मक मामलों में बेहतर रहेंगे. संतान अच्छा करेगी.

नौकरी व्यवसाय- आधुनिक विषयों में तेजी रहेगी. लक्ष्य साधने में आगे होंगे. कार्यव्यवस्था मजबूत रखेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में सफल रहेंगे. पेशेवर शीघ्रता दिखाएंगे. कार्यक्षमता मजबूत होगी. उद्योग व्यापार में उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ पर फोकस बढ़ा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. उच्च उपलब्धियों को हासिल करने प्रयास बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभ संचार रहेगा. बचत व आय पर फोकस रखेंगे. आथ्कि कार्यों से जुडें़ेगे.

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वालों के मन के मामले संवार पर रहेंगे, कामकाज अच्छा रहेगा 
वृषभ: धन लाभ का योग है, करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी 
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके काम के अच्छे नतीजे मिलेंगे 
वृषभ राशि वालों का नौकरीपेशा रहेगा अच्छा, रिश्तों में आपसी विश्वास बनाए रखेंगे 
वृष: वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें 

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. रिश्ते मधुर होंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. प्रियजनों से मन की बात कहेंगे. अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. बड़ों की सुनेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर जोर देंगे. जोखिम उठाएंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. बड़ा सोचें.

Advertisement

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. तिलहन दान करें. नवग्रह पूजा करें. बड़ों की सुनें. कमतर की मदद करें

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement