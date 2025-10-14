scorecardresearch
 

आज 14 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: लाभ बढ़त पर रहेगा, श्रेष्ठ प्रयासों को आगे बढाएंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 October 2025, Taurus Horoscope Today: विविध विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. तेजी और पेशेवरता पर जोर रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. सामाजिक साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे.

वृष - परिचितों व संबंधियों से भेंट संवाद में रुचि दिखाएंगे. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर बने रहेंगे. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. आसपास का वातावरण अनुकूल बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल होंगे. विविध विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. तेजी और पेशेवरता पर जोर रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. सामाजिक साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कारोबारी मामले गति पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. वाणिज्यिक गतिविधि में उत्साह बना रहेगा. जरूरी भेंटवार्ताएं सफल होंगी. यात्रा की संभावना है. कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा.

धन संपत्ति- पेशेवरों से मेलजोल बढ़ेगा. प्रबंधन को बढ़ावा देंगे. इच्छित उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों को बल मिलेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयासों को आगे बढाएंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में सबका सहयोग होगा. संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सूचनाएं साझा करेंगे. सहकार की भावना रखेंगे. रक्त संबंधों पर बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ेगी. भाईचारा बल पाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान में असरदार रहेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा.

शुभ अंक : 5 6 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. पहल पराक्रम बढ़ाएं.

