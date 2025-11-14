आज 14 नवंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों के मन के मामले संवार पर रहेंगे, कामकाज अच्छा रहेगा

वृष - कामकाज में स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली रहेगा. अधिकारियों से भेंट मुलाकात होगी. लंच के बाद का समय और सकारात्मक होगा. स्वार्थ और संकीर्णता का त्याग कर अपनों के हित के प्रयास बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. लंबित कार्यों को गति दे पाएंगे. सबके हित की सोच रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. संवेदनशील विषयों में सहज सजग रहेंगे. जिद जल्दबाजी न दिखाएं. भावनात्मक मामलों में धैर्य से काम लें. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में भावनात्मक संवाद व निर्णय लेने से बचें. महत्वपूर्ण गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सफल होंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार आएगा. कामकाज अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- स्मार्टनेस बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. भौतिक विषयों पर ध्यान देंगे. लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. वित्तीय लाभ पर फोकस होगा. धैर्य बनाए रखेंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों व वरिष्ठों से उचित चर्चा व सलाह बनाए रखेंगे. मन के मामले संवार पर रहेंगे. अपनों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों को प्राथमिकता में रखेंगे. करीबियों से सामंजस्यता बढ़ाएंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. परस्पर सम्मान रखेंगे. पूर्वाग्रह से बचें. सामंजस्य बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. लक्ष्य हासिल करने पर जोर देंगे. अवसर की प्रतीक्षा करेंगे. आवेश पर नियंत्रण रखेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 और 7

शुभ रंग : चांदी समान

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं. उत्साह से काम लें. सकारात्मक रहें.

