आज 13 सितंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले सम्मान प्राप्त करेंगे, वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे

वृष - व्यक्तिगत विषयों में सक्रियता आएगी. सभी का मन जीतेंगे. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. महत्व के कार्यों में गति आएगी. कला कौशल संवरेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी.

नौकरी व्यवसाय- रचनात्मक कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. सहजता सामंजस्यता बढ़ाएंगे. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से अपनी जगह बनाएंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे. अनोखा सोचेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक लक्ष्यों को साधेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सबका सहयोग पाएंगे. निजी संबंधों को मधुर बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा. आदर स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. सभी को प्रभावित होंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ेगा. संकोच दूर होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनस्तर संवरेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरण में सुधार होगा. दिनचर्या पर ध्यान देंगे व्यवस्थित रखेंगे. शैली संवार पर रहेगी.

शुभ अंक: 4 6 8

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: पूर्वजों पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य जल दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----