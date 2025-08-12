आज 12 अगस्त 2025 वृष राशिफल: मेष राशि वाले सूझबूझ से काम लें, निसंकोच आगे बढ़ते रहें

वृष- आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूझबूझ भरे फैसलों से लाभ का स्तर संवारेंगे. सक्रियता और समन्वय से काम लेंगे. दूरदर्शिता बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. आवश्यक कार्यों को तेजी दिखाएंगे. योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. शुभता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- आकर्षक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. करियर व्यापार में सकारात्मकता बढ़ाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.

धन संपत्ति- विभिन्न कार्ययोजनाएं संवरेंगी. वित्तीय गतिविधियों में प्रभावी े रहेंगे. तेजी से परिणाम संवरेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. रचनात्मकता पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. मित्रों को समय देंगे. शुभचिंतकों से भेंट होगी. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. चर्चा संवाद के अवसर बनेंगे. निजी मामलों में धैर्य रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. अपनों का समर्थन पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवार पाएगा. व्यवहार में बेहतर रहेंगे. करीबियों से खुशी साझा करेंगे. बुद्धिबल बढ़ेगा. मनोबल और स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक: 2 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: हनुमान जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. लक्ष्य बनाए रखें.

