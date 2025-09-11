scorecardresearch
 

आज 11 सितंबर 2025 वृष राशिफल: लेन-देन में ढिलाई न दिखाएं, बजट पर नियंत्रण बनाए रखें

Aaj ka Vrishabh Rashifal 11 September 2025, Taurus Horoscope Today: आर्थिक मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ें. अफवाहों पर ध्यान न दें. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में सजग रहें. स्पष्टता बढ़ाएं. लेनदेन में ढिलाई न दिखाएं.

वृष- आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें. देरी अथवा लापरवाही से अधिकार प्रभावित हो सकते हैं. निजी मामलों में सावधानी से आगे बढ़ें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें. सहजता व विश्वसनीयता बढे़गी. रिश्तों का मान सम्मान बनाए रखेंगे.यात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रहें. विनय विवेक और दान धर्म बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- विपक्षियों से सजगता बनाए रहें. अन्य देश व शहरों के मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएंगे. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ें. अफवाहों पर ध्यान न दें. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में सजग रहें. स्पष्टता बढ़ाएं. लेनदेन में ढिलाई न दिखाएं. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- लोगों की कमियों को अनदेखा करें. भावनात्मक प्रयासों में संवार बनी रहेगी. धैर्य व धर्म से रिश्ते संवारेंगे. मित्रों संग सहजता रखेंगे. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार देंगे. स्वजनों से सकारात्मकता बढ़ाएं. आवश्यक चर्चा का हिस्सा होंगे. जिद में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस विवाद को टालेंग. सेहत के प्रति सजग रहें. अनुशासन बढ़ाएं. आवेश में निर्णय नहीं लें. मनोबल रखें. मितभाषी रहें.

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

