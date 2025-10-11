scorecardresearch
 

आज 11 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: धन संपत्ति बढ़ेगी, साहस से काम लेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 11 October 2025, Taurus Horoscope Today: वित्तीय लाभ और मानसम्मान बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. धन संपत्ति बढ़ेगी. साहस से काम लेंगे. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख प्रसिद्धि बढ़ेंगे.

वृष - आधुनिक एवं परंपरागत प्रयासों में तालमेल बनाए रखेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. संबंधों को संवारेंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. श्रेष्ठता पर जोर बढ़ाएंगे. निजी जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा. आलस्य त्यागें. जिद से बचें. तेजी से विभिन्न कार्य करेंगे. रचनात्मक प्रयास बनाए रखेंगे. शीघ्र लक्ष्य पाने पर जोर होगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. पेशेवर बड़प्पन दिखाएंगे. जोखिम उठाएंगे. यात्रा के संकेत हैं.

नौकरी व्यवसाय- सृजन कार्य में रुचि रहेगी. रचना धर्मिता बढ़ेगी. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर रहेगा. करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. विविध प्रयास प्रभावी बने रहेंगे. सहज संकोच में कमी आएगी.

धन संपत्ति-  वित्तीय लाभ और मानसम्मान बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. धन संपत्ति बढ़ेगी. साहस से काम लेंगे. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख प्रसिद्धि बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में आनंद का वातावरण बना रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. सक्रियता और सामंजस्यता बढ़ाएंगे.  घर में हर्ष का वातावरण रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. युवाओं को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. वादा वचन निभाएंगे. विरोधी शांत रहेंगे. करीबियों का साथ और विश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 3 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव की पसंदीदा वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. नवग्रह पूजा करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.

