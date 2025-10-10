आज 10 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: करवा चौथ पर आर्थिक पक्ष सुधारेगा, कारोबार में होगी उन्नति

वृष- व्यापार में अपेक्षित प्रदर्शन बना रहेगा. सबको जोड़कर चलेंगे. अवसरों को तलाशने की सोच रहेगी. रचनात्मक विषयों में गति आएगी. जीवन स्तर ऊंचा रहेगा. श्रेष्ठ कार्य आगे बढ़ाएंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों पर फोकस रखेंगे. सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन करेंगे. समय की सकारात्मकता से आत्मविश्वास बढ़ेगा. लंच से शुभता को बल मिलेगा. रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. विविध कार्यों से जुड़ाव रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. नवाचार बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. आर्थिक पक्ष सुधार पर रहेगा. विविध मामले बनेंगे. परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- कारोबार में शुभता बढ़ेगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. व्यापार बढ़त पर रहेगा. इच्छित परिणाम पाएंगे. सहजता व सतर्कता रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. आधुनिक विषयों में सहज रहेंगे. वरिष्ठों का समर्थन रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजन को प्रभावित करेंगे. निजी संबंधों में सबका ख्याल रखेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. सरलता सौम्यता और भव्यता बनाए रखेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. रिश्तों की अनदेखी से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रिय रहेंगे. साझेदारी की भावना बढ़ेगी. विनम्रता व स्वाभिमान बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्य करेंगे. स्पष्टता बढ़ेगी. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

शुभ अंक : 2 6 8 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : विवाहिताएं करक चतुर्थी का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी मां की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न वितरण करें. रुटीन संवारें.

---- समाप्त ----