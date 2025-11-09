scorecardresearch
 

आज 9 नवंबर 2025 वृष राशिफल: भेंट के अवसर बनेंगे, सभी से तालमेल बढ़ेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 9 November 2025, Taurus Horoscope Today: करीबियों के संग सुखकारी पल बिताएंगे. प्रियजन से जरूरी चर्चा संभव है. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबी मददगार रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं.

taurus horoscope
taurus horoscope

वृष- घर की साज संवार बढ़ाएंगे. कुल कुटुम्ब से जुड़े़ प्रयास पक्ष में बनेंगे. कुल परिवार के मामलों में सुख सौख्य बढेगा. लक्ष्यों की ओर तेजी बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. साख सम्मान में वृदिध होगी. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक मोर्चे पर बेहतर बने रहेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में बेहतर रहेंगे. वाणिज्य व्यापार अच्छा रहेगा. संसाधन बढ़ेंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है. वित्त प्रबंधन पर जोर होगा.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी. पद प्रतिष्ठा के प्रयास बल पाएंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में पहल करेंंगे. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य के संग्रह संरक्षण पर बल रहेगा. सभी की मदद मिलेगी. बड़ों से सलाह रखेंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. पेशेवरता बनाए रखेंगे. भेंट मिलेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में रुचि बढेगी. करीबियों के संग सुखकारी पल बिताएंगे. प्रियजन से जरूरी चर्चा संभव है. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबी मददगार रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में सहजता व संतुलन बढ़ाएंगे. खानपान प्रभावपूर्ण बना रहेगा. अनुशासन रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.  

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग :  श्वेत

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फलों व मिश्री का प्रसाद बांटें. कुल के संस्कारों पर जोर दें.

