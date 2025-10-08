आज 8 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों का आर्थिक पक्ष रहेगा सामान्य, करें श्रीगणेश का पूजन

वृष - महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी से बचने और विनय विवेक से निर्णय लेने का समय है. विभिन्न कार्यों को स्पष्टता लाएंगे. बजट पर नियंत्रण रखेंगे. न्यायिक मामलों में चूक से बचेंगे. खर्च निवेश में सक्रियता आएगी. कामकाज पूर्ववत् बना रहेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. बड़ों का सहयोग रहेगा. अतिउत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें. जल्दबाजी व लापरवाही में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. आकस्मिक स्थितियों का सामना करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- नीति नियम व अनुशासन रखें. आकस्मिक स्थितियों का सामना करेंगे. लापरवाही में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. व्यवसायिक उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. सजगता बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. कामकाज व्यवस्थित बनाए रखें. लेनदेन में बजट पर ध्यान दें. ठगी के शिकार होने से बचें. व्यर्थ बातों अनदेखा करेंगे. अफवाह में न आएंगे. प्रलोभन में न आएं. धैर्य रखें.

प्रेम मैत्री- प्रेम प्रदर्शन में सहजता रखें. रिश्तों में दिखावे से बचें. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालें. बहस विवाद से बचें. भावनात्मक मामलों में सहज रहें. अपनों के साथ धैर्य धर्म बनाए रखें. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- तैयारी से आगे बढ़ें. मनोबल बनाए रखें. प्रबंधन बढ़ाएं. विनम्रता रखें. लक्ष्य पर ध्यान दें. जरूरी सूचना मिल सकती है. लापरवाही न बरतें.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : सिल्वर कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. स्पष्टता रखें.

---- समाप्त ----