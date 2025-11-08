आज 8 नवंबर 2025 वृष राशिफल: धनधान्य बढ़ेगा, लक्ष्य साधने में आगे रहेंगे

वृष- समय की चाल पक्ष में बनी हुई है. हर क्षेत्र में इच्छित परिणाम बन सकते हैं. कुल कुटुम्बियों के साथ आनंद से रहेंगे. करियर कारोबार में अवसर बनेंगे. नए ढंग से चीजें देखने की समझ बढ़ेगी. जीवनशैली संवार पाएगी. सभी का मान सम्मान करेंगे. स्वाभिमान से कार्य करेंगे. शुभकर प्रस्ताव मिलेंगे. बड़े प्रयासों को गति देंगे. व्यापार बेहतर रहेगा. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. स्मरणीय पल साझा करेंगे. श्रेष्ठता पर जोर देंगे. शुभकार्योंं में सक्रियता से जुटेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में उच्च स्थान बनाए रखेंगे. योजनाओं में सफल होंगे. नवीनता पर जोर रखेंगे. साख में वृद्धि होगी. सबका सहयोग मिलेगा. तेजी से विभिन्न कार्य पूरे करेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति-- पेशेवरता पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रयासों को गति देंगे. वित्तीय अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. धनधान्य बढ़ेगा. लक्ष्य साधने में आगे रहेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास रहेगा. रिश्ते संवार पर बने रहेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. कलात्मकता बढ़ेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. सकारात्मक व्यवहार से अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. मधुरता बनी रहेगी. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. मित्रों से मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों का विश्वास पाएंगे. स्वजनों के लिए प्रयास रखेंगे. भेंट प्राप्त होगी. संबंध मजबूत होंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. नवग्रह पूजा करें. आतिथ्यभाव बढ़ाएं.

