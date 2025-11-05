आज 5 नवंबर 2025 वृष राशिफल: आर्थिक लेनदेन में बरतें सावधानी, जानें कैसा रहेगा दिन

वृष - निवेश कार्यां पर ध्यान देंगे. बजट की अनदेखी करने से बचें. करियर कारोबार पर अनुशासन से नियंत्रण लाएंगे. रिश्तेदारों के साथ समर्थन के अच्छे परिणाम बनेंगे. योजनागत खर्च बढ़ेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता रहेगी. आर्थिक लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा बन सकती है. सभी का सम्मान रखेंगे. स्मार्ट वर्क बढ़ाएंगे. कामकाज सामान्य से अच्छा रहेगा. विस्तार योजनाएं बनेंगी. साज संवार बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसाय पर फोकस बनाए रखें. दबाव की स्थिति को टालें. योग्यता प्रदर्शन के प्रयास बनाए रखेंगे. दूर देश के कार्यां में आगे रहेंगे. कारोबार में सक्रियता बनी रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ के मामले पूर्ववत् रहेंगे. जरूरी विषयों की सूची बनाकर कार्य करें. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएं. यात्रा संभव है. करीबियों का सहयोग मिलेगा. विविध पूंजीगत कार्यां को गति देंगे. ठगी के शिकार होने से बचें.

प्रेम मैत्री- अपनों के लिए समय निकालें. रिश्तेदारों से भेंट मुलाकात होगी. जल्दबाजी में आगे बढ़ने से बचें. तर्क को महत्व देंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. रिश्ते संवरेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे. संबंधों में सरलता रहेगी. प्रेम पक्ष मध्यम रहेगा. बड़बोलेपन से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक गतिविधियां बढ़ाएंगे. संकेतों के प्रति सजगतता रखेंगे. मौसमी सावधानी बरतें. अतिश्रम न करें. अनुशासन रखेंगे. मनोबल बढ़ाए रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 5 6 और 7

शुभ रंग : पैरट कलर

बाहरीआज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान पत्ते और दूब चढ़ाएं. जप तप ध्यान बढ़ाएं. धर्मस्थल की यात्रा करें.

---- समाप्त ----