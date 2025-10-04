scorecardresearch
 

आज 4 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: जवाबदेह बने रहेंगे, लक्ष्य साधेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 4 October 2025, Taurus Horoscope Today: पैतृक पक्ष के़े चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे.

वृष - प्रतिभा के बल पर विविध परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. विविध योजनाओं व प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न कार्योंं में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. व्यवसायिक मामले संवरेंगे. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. पैतृक पक्ष के़े चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्यों को पूरा करेंगे. प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोगी बने रहेंगे. पेशेवर योजनाओं को गति देंगे. कामकाजी संवाद में सफल होंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में सभी सहयोगी होंगे. इच्छित उपलब्धियां बढ़ेंगी. योजनाओं को व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. जवाबदेह बने रहेंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्य साधेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा. घर परिवार में स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव से बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल-  कार्यव्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 4 5 6 और 8
शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनि की प्रिय वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

