आज 4 नवंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों के व्यापार में बढ़ेंगे अवसर, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

वृष - करियर कारोबार में तेजी लाएंगे. हितलाभ संवार पाएगा. प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. आय के नए स्त्रोत विकसित होंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. धनधान्य में इजाफा होगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर मजबूती बनी रहेगी. करियर कारोबार में फोकस रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. अवरोध दूर होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. वरिष्ठों की बात ध्यान से सुनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- चहुंओर प्रभाव बढे़गा. उद्योग व्यापार में सुधार बना रहेगा. लंबित धन प्राप्त हो सकता है. उधार दिया पैसा पुनः मिलने में सहजता रहेगी. व्यापार में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. पेशेवर सतर्कता बरतेंगे.

धन संपत्ति- व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. लाभवृद्धि के मौके बनेंगे. कार्य विस्तार की सोच रहेगी. मित्रों की सलाह से चलेंगे. वित्त प्रबंधन बढ़ाएंगे. लाभ बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में मिठास घुली रहेगी. पारिवारिक संबंध अनुकूल रहेंगे. प्रेम संबंधो में उत्साह रहेगा. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. अपनों का साथ रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. भेटवार्ताएं सफल होंगी. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा. जीत पर जोर होगा. अनुशासन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 4 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लक्ष्य पर ध्यान दें. कथा प्रवचन सुनें.

