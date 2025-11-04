scorecardresearch
 

Feedback

आज 4 नवंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों के व्यापार में बढ़ेंगे अवसर, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Vrishabh Rashifal 4 November 2025, Taurus Horoscope Today: आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. धनधान्य में इजाफा होगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - करियर कारोबार में तेजी लाएंगे. हितलाभ संवार पाएगा. प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. आय के नए स्त्रोत विकसित होंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. धनधान्य में इजाफा होगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर मजबूती बनी रहेगी. करियर कारोबार में फोकस रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. अवरोध दूर होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. वरिष्ठों की बात ध्यान से सुनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- चहुंओर प्रभाव बढे़गा. उद्योग व्यापार में सुधार बना रहेगा. लंबित धन प्राप्त हो सकता है. उधार दिया पैसा पुनः मिलने में सहजता रहेगी. व्यापार में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. पेशेवर सतर्कता बरतेंगे.

धन संपत्ति- व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. लाभवृद्धि के मौके बनेंगे. कार्य विस्तार की सोच रहेगी. मित्रों की सलाह से चलेंगे. वित्त प्रबंधन बढ़ाएंगे. लाभ बढ़ा रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे 
वृष: रुका हुआ पैसा मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी 
वृष: हर काम सोच समझ कर करें, किसी को पैसा उधार देने से बचें 
योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, पैतृक पक्ष बेहतर होगा 
देवउठनी एकादशी पर वृषभ राशि वाले प्राप्त करेंगे नया अनुभव, करें ये खास उपाय 

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में मिठास घुली रहेगी. पारिवारिक संबंध अनुकूल रहेंगे. प्रेम संबंधो में उत्साह रहेगा. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. अपनों का साथ रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. भेटवार्ताएं सफल होंगी. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा. जीत पर जोर होगा. अनुशासन बढ़ाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 4 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लक्ष्य पर ध्यान दें. कथा प्रवचन सुनें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement