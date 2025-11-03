scorecardresearch
 

आज 3 नवंबर 2025 वृष राशिफल: जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 3 November 2025, Taurus Horoscope Today: विभिन्न मोर्चां पर अच्छा करेंगे. करियर संवार पर रहेगा. साहस और पराक्रम बना रहेगा. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. बड़ा लक्ष्य रखेंगे. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे.

वृष - कार्योंं में तेजी लाएंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य सधेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ेगा. पेशेवर व कारोबारी शुभता का लाभ उठाएंगे. आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होंगी. श्रेष्ठ प्रयासों को गति देंगे. संपर्क संवाद बेहतर बनेगा. विभिन्न मोर्चां पर अच्छा करेंगे. करियर संवार पर रहेगा. साहस और पराक्रम बना रहेगा. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. बड़ा लक्ष्य रखेंगे. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. वरिष्ठ सहयोग करेंगे. मित्रगण प्रसन्न होंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्यमियों से संपर्क व पेशेवरता बढाएंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. कामकाज में सबको साथ लेकर चलेंगे. बड़ी उपलब्धियां पाएंगे. व्यापार में शुभता रहेगी.

धन संपत्ति- कामकाजी स्थायित्व को बल मिलेगा. धन संपत्ति में बढ़त बनी रहेगी. टीम के प्रयासों को गति देंगे. नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंध सुखकर रहेंगे. निजी विषयों में परिणाम संवरेंगे. मन की बात साझा करेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. प्रेम में सफलता पाएंगे. मित्र सामंजस्य रखेंगे. हर्ष आनंद बना रहेगा. अपनों की मदद करेंगे. प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे. चर्चाएं सफल होंगी. व्यवहार में स्पष्ट रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आवश्यक मामलों में तेजी दिखाएं. ऊर्जावान आकर्षक बने रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. उत्साह बढ़ेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 2 3 5 और 6
शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. देवस्थल जाएं. प्रतिस्पर्धा रखें.

