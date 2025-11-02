scorecardresearch
 

आज 2 नवंबर 2025 वृष राशिफल: योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, पैतृक पक्ष बेहतर होगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 2 November 2025, Taurus Horoscope Today: प्रियजनों से मुलाकात होगी. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. वार्ता में सफलता पाएंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

taurus horoscope
वृष - चहुंओर लाभ और प्रभाव बनाए रखने में सफल रहेंगे. आर्थिक और प्रबंधकीय कार्यों में बेहतर रहेंगे. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित होंगे. आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे. अवसरों को भुनाने का प्रयास रखेंगे. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. साहस रखेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. सक्रियता से काम लेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. निसंकोच रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबार में प्रतिभा प्रदर्शन से महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास संवारेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. तार्किक जोखिम उठाएंगे. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में सक्रिय रहेंगे. धनधान्य के कार्य बनेंगे. प्रभावशाली लोगों से संबंधों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक समृद्धि के अवसर बढ़ेंगे.योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पैतृक पक्ष बेहतर होगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. मन की बात को सहजता से कह पाएंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. वार्ता में सफलता पाएंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. मेहमानों का आना हो सकता है. संबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य के मामले संवार पाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यवस्था को मजबूती देंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. मनोबल उूंचा बना रहेगा. उत्साहित रहेंगे.

शुभ अंक : 2 4 और 6

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. व्यक्तित्व संवारें. बड़ी सोच रखें. तेजी रखें.

---- समाप्त ----
