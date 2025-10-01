आज 1 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: पेशेवर सहयोग बनाए रखेंगे, स्मार्ट वर्किंग बनाए रहेंगे

वृष - समय की चाल सुधार पर बनी रहेगी. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में साथ समर्थन मिलेगा. धार्मिक एवं मनोरंजक कार्यों में सफल रहेंगे. लोगों से चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. अच्छे लोगों का साथ बना रहेगा. सूझ सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्यों से जु़डेंगे.



नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा.सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लाभ प्रभाव बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. इच्छित परिणाम पाएंगे. पेशेवर सहयोग बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर में उच्च प्रदर्शन बनाए रहेंगे. वित्तीय लाभ में वृद्धि होगी. विविध प्रयास संवारेंगे. जोखिम लेने का भाव बना रहेगा.दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सुखप्रद बनी रहेंगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की भावनाओं को महत्व देंगे. मन की बात कहने में सहजता बढ़ेगी. विवेक विनम्रता में वृद्धि होगी. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. आत्मविश्वास बनाए रहेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अवरोध दूर होंगे. स्वास्थ्य सुधार पर बना रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज मिलना संभव है. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 5 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज आज का उपाय : देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना साधना करें. विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें. कन्या भोजन कराएं. जन कार्य करें.



---- समाप्त ----