scorecardresearch
 

Feedback

आज 1 नवंबर 2025 वृष राशिफल: देवउठनी एकादशी पर वृषभ राशि वाले प्राप्त करेंगे नया अनुभव, करें ये खास उपाय

Aaj ka Vrishabh Rashifal 1 November 2025, Taurus Horoscope Today: कार्ययोजनाओं में गति आएगी. पेशेवरों का फोकस बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. बड़े प्रयास फलित होंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.  

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - कामकाज का स्तर संवार पर रहेगा.  आसपास का वातावरण अनुकूल रहेगा.  पेशेवरों का भरोसा बढ़ेगा. योग्यता के बल पर सफलता का परचम बुलंद रखेंगे.  कार्ययोजनाओं में गति आएगी.  पेशेवरों का फोकस बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.  बड़े प्रयास फलित होंगे.  लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.  तेजी बढ़ाने का समय है.  पैतृक मामलों में सुधार होगा.  प्रबंधकीय विषयों पर अमल बढ़ाएंगे.  संवाद बेहतर रहेगा.  सामंजस्य से काम लेंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- चहुंओर लाभ एवं संवार की स्थिति रहेगी.  अधिकांश क्षेत्रों में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करेंगे.  लंबी अवधि के मामले संवार पाएंगे.  योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे.  कारोबार में तेजी रहेगी.  अनुभव का लाभ उठाएंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ के मामले उछाल पाएंगे.  साज संवार बनाए रहेंगे.  महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे.  नवीन ऊंचाइयां छूएंगे.  योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे.  लंबी दूरी की यात्रा होगी.  ूसभी का सहयोग मिलेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

आदर सम्मान रखेंगे, तेजी दिखाएंगे 
वृष: कार्यों के अच्छे नतीजे मिलेंगे, धन की स्थिति में सुधार होंगे 
वृष राशि वालों को मिलेगा अधिकारियों का साथ, ऐसे जीतें भरोसा 
वृषभ: धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, संतान से सुख मिलेगा 
वृषभ: वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, जीवन में सुख बढ़ेगा 

प्रेम मैत्री- अपनों का साथ एवं सहयोग बढ़ा रहेगा.  घर में खुशियां बढ़ेंगी.  करीबियों का समर्थन बना रहेगा.  विनम्रता बढ़ाएंगे.  सभी प्रसन्न व प्रभावित होंगे.  सुख सौख्य में वृद्धि होगी.  प्रियजनों से भेंट होगी.  संबंध निभाएंगे.  बड़ों की सुनेंगे.  रिश्ते सुधरेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बढ़ाएंगे.  सेहत से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी.  आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.  निसंकोच होकर कार्य करेंगे.  उत्साह से भरे रहेंगे.  रहन सहन संवरेगा.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. 

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें.  अन्नकूट का भोग लगाएं.  शनिदेव का स्मरण रखें.  जिम्मेदार बनें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement