टैरो टिप्स 29 अगस्त 2020: कन्या राशि वाले घर में जलाएं कपूर, राशि के अनुसार करें ये खास उपाय

टैरो टिप्स 29 अगस्त 2020: वृष राशि वाले आज अपने कार्य को हर कीमत पर पूरा करेंगे. इस राशि के लोगों को आज फैसले करने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. जबकि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज काम को लेकर कुछ चिंताएं संभव हैं. आज इनके परिवार में सुख-शांति का माहौल बनेगा. मिथुन वाले आज शनि स्रोत का पाठ करें. टैरो टिप्स में कार्ड्स के जरिए राशि के अनुसार जानें किस्मत चमकाने के खास उपाय.



> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (The hermit)- आज लाभ की संभावनाएं काफी मजबूत रहेंगी. आमदनी के किसी नए स्रोत के मिलने की भी उम्मीद है.

क्या न करें- रोमांटिक मनोभावों में अचानक आया बदलाव आपको काफी खिन्न कर सकता है.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें



> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृष राशि (The fool)- आज आप अपने कार्य को हर कीमत पर पूरा करेंगे. काम का सामंजस्य आपके दुखों के निवारण में मददगार होगा.

क्या न करें- आज फैसले करने में आपको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा.

उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.



> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (Queen of cups)- आज काम को लेकर भी कुछ चिंताएं संभव हैं. आज परिवार में सुख और शांति का वातावरण बनेगा.

क्या न करें- आज कोशिश करें कि आपके भीतर अहंकार युक्त भावनाएं न पनपने पाएं.

उपाय: शनि स्रोत का पाठ करें.



> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (The magician)- आज कोशिश करने पर आप विपरीत परिस्थितियों से उबरकर काम में सामंजस्य बनाने में कामयाब रहेंगे.

क्या न करें- किसी से बेवजह बहसबाजी न करें अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं.

उपाय: घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं.



> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (Tower)- आज का दिन कार्य-व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा. व्यापार में बदलाव या फिर नौकरी में पदोन्नति की भी संभावना है.

क्या न करें- आज आमदनी में इजाफा होगा, लेकिन निवेश के मामलों में सावधानी रखनी होगी.

उपाय: लोबान की धूनी दें.



> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या राशि (Six of swords)- आज आपको अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम में लाभ मिलेगा.

क्या न करें- आज आपके काम तो बनते रहेंगे, लेकिन थोड़े बहुत व्यवधान रह सकते हैं.

उपाय: घर में कपूर जलाएं.



> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (Emperor)- आज कुछ व्यावसायिक और अनुभवी व्यक्तियों के मिलने से आप अपनी कार्यशैली में सुधार कर पाएंगे. क्या न करें- आज जीवनसाथी के साथ किसी भी तरह का अप्रिय का संभाषण करने से बचना होगा.

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें.



> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (Three of wands)- आज आपकी आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी. आमदनी के किसी नए स्रोत के मिलने की भी उम्मीद है. क्या न करें- आज किसी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं होगी, इससे बचें.

उपाय: शामी के वृक्ष में दीपक जलाएं.



> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (Death)- आज किसी व्यापार या व्यवसाय को शुरू करने में खर्चे हो सकते हैं. कहीं से अचानक कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है. क्या न करें- किसी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं होगीं.

उपाय: लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें.



> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (Page of pentacles)- आज पुराने रिश्तेदार या परिचित से स्नेह मिलेगा. आज आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल रहेगा. क्या न करें- आज आपको चाहिए कि प्रेम प्रसंग या निजी जीवन में उपजे छोटे विवाद को बड़ा न बनाएं.

उपाय: पीपल के वृक्ष में दीपक जलाएं.



> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ राशि (Eight of swords)- आज आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या कहीं पूंजी निवेश कर सकते हैं. मेहनत करने वालों को उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी. आज किसी भी प्रकार का अप्रिय संभाषण न करें.

उपाय: आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें



> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (Nine of cups)- आज आपकी आमदनी के स्रोतों में इजाफा होता नजर आ रहा है. व्यापार-व्यवसाय के माध्यम से अच्छा लाभ मिलने से आप अच्छी बचत कर पाएंगे. खान-पान पर संयम रखें तो सब ठीक रहेगा.

उपाय: ॐ आदित्या नमः मंत्र का पाठ करें.