टैरो टिप्स 24 जनवरी 2021: मेष राशि वाले ना करें सफर, सिंह वाले करें गुड़ दान, जानें दोष दूर करने के उपाय

1- मेष राशि: The sun

आप अनुभव करेंगे कि आपके प्रिय का आपके प्रति प्यार बहुत गहरा है. सफर के लिए दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है.वहीं, कहीं ना कहीं आज वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है.

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाएं.



2- वृषभ राशि: Empress

विदेश में स्थित स्नेहीजनों तथा मित्रों के समाचार आपको आनंद प्रदान करेंगे. लंबे प्रवास का आयोजन हो सकता है. कार्यालय या व्यापार के स्थल पर कार्यभार अधिक हो सकता है. आर्थिक लाभ होने की संभावना है.

उपाय: गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य को जल दें



3- मिथुन राशि: Queen of cups

दिन मिश्रित फलदायी साबित होगा. अधूरे कार्य पूरे होंगे और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. क्रोध से हानि होने की आशंका है. दिमाग शांत रखें. शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप परेशान हो सकते हैं.

उपाय: बड़ के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर बहते जल में बहाएं.

4- कर्क राशि: Knight of Pentacles

आज का दिन मित्रों और स्वजनों के साथ आनंदपूर्वक बिता सकेंगे. व्यापार में लाभ होने की संभावना अधिक है. साझेदारों से लाभ होगा. सामाजिक रूप से मान-सम्मान प्राप्त होगा.

उपाय: लाल पुष्प गणपति जी पर चढ़ाएं.



5- सिंह राशि: Moon

मानसिक रूप से मन व्यग्र हो सकता है. किसी कारणवश दैनिक कार्यों में विघ्न आ सकते हैं. व्यवसाय में सहकर्मियों का सहयोग नहीं के बराबर मिलेगा.

उपाय: गुड़ दान करें.



6- कन्या राशि: Six of Swords

आज विद्यार्थियों के लिए समय कठिन है. संतान के विषय में आपको चिंता हो सकती है. मन में खिन्नता का अनुभव हो सकता है. स्त्री मित्रों पर खर्च या नुकसान होने की आशंका है.

उपाय: लाल कलावा बांधें.



7- तुला राशि: Fool

आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता का अनुभव कर सकते हैं. माता के विषय में चिंता हो सकती है. आज प्रवास संभव हो तो टाल दें. पारिवारिक वातावरण में कलह हो सकता है.

उपाय: आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें.



8- वृश्चिक राशि: Eight of wands

नए कार्य के प्रारंभ के लिए आज का दिन शुभ है. दिनभर प्रसन्नता बनी रहेगी. भाई-बंधुओं के साथ आवश्यक चर्चा करेंगे. आर्थिक लाभ तथा भाग्यवृद्धि के योग हैं. मित्रों के साथ मुलाकात होगी. कार्य में सफलता मिलेगी.

उपाय: ॐ घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.



9- धनु राशि: Reverse of wheel of fortune

मन दुविधा में फंसा रह सकता है. पारिवारिक वातावरण क्लेशपूर्ण हो सकता है. निर्धारित कार्यों को पूर्ण न करने से मन में हताशा हो सकती है. घर में कार्यभार अधिक रहेगा.

उपाय: ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें.



10- मकर राशि: The Empreror

आज सुबह से मन प्रफुल्लित रहेगा. धार्मिक रूप से पूजनविधि भी आप कर पाएंगे. पारिवारिक वातावरण मंगलमय रहेगा. मित्रों, स्नेहीजनों से आपको उपहार प्राप्त होंगे. व्यावसायिक और व्यापार के स्थान पर आपका प्रभाव बना रहेगा.

उपाय: शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं.



11- कुंभ राशि: ACE of swords

परिजनों के साथ कलह होने की आशंका है. धन के लेनदेन में सावधानी रखें. आज आपके दैनिक खर्च की मात्रा अधिक हो सकती है.वाणी और क्रोध पर संयम बरतें.

उपाय: रोटी पर गुड़ रखकर गाय की खिलाएं.



12- मीन राशि: Two of cups

आज आकस्मिक धनलाभ की संभावना अधिक है. संतान के विषय में शुभ समाचार प्राप्त होगा. पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है. किसी रमणीय स्थल पर प्रवास कर सकते हैं.

उपाय: सूर्ये के बीज मंत्र का जाप करें.