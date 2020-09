टैरो टिप्स 22 सितंबर 2020: इन 3 राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ, जानें राशि के अनुसार दोष दूर करने के उपाय

Tarot Tips Today 22 September 2020: सिंह राशि वालों के गृहस्थ जीवन में शांति एवं आनंद का वातावरण होगा. शारीरिक व मानसिक आरोग्य से भी अच्छा महसूस करेंगे. बीमारी से निजात मिलेगी. ऑफिस में साथियों का पूरा सहयोग मिलेगा. ये लोग आज माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं. वहीं, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. मन में नई उमंगे जागेंगी और कुछ नया करने का प्लान फाइनल करेंगे. ये लोग आज श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं. टैरो टिप्स में राशि के अनुसार कार्ड्स के जरिए जानिए आज के खास उपाय.



> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (Queen of wands)- आज आपके लिए काफी आरामदायक दिन है. हर कार्य सरलतापूर्वक संपन्न होगा. विशेष व्यक्तियों संग महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा में शामिल होंगे. परिवार के लिए अच्छा दिन बीतेगा. घर के डेकोरेशन में बदलाव करेंगे. कार्य के संबंध में बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं. मां से अच्छे संबंध रहेंगे.

उपाय: दक्षिण में चौमुखा दीपक जलाएं.



> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृषभ राशि (The hermit)- दिन सामान्य रहेगा. पहले से निर्धारित कार्य की ओर ध्यान देंगे. धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में आज का दिन बीतेगा एवं धार्मिक यात्रा का आयोजन भी हो सकता है. आज आप थोड़े क्रोधित रहेंगे, जिस वजह से मानसिक अशांति होगी. संतान की तरफ से भी चिंतित रहेंगे. विदेश स्थित स्वजनों से समाचार मिलेंगे.

उपाय: पुरुष हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और स्त्रियां लाल पुष्प चढ़ाएं.



> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (Eight of pentacles)- दिन लाभप्रद है. प्रेमी भविष्य को लेकर फैसला करने पर विचार करेंगे. अविवाहितों को योग्य जीवनसाथी मिलने का योग है. मित्रों से मुलाकात आनंदप्रद होगी और उनसे लाभ भी हो सकता है. पत्नी एवं पुत्र की ओर से लाभ रहेगा.

उपाय: राधाकृष्णा की अराधना करें.



> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (Reverse of Sun)- आज आप का दिन अनुकूल है. स्वस्थ तन-मन से आज सारे कार्य कर पाएंगे. पारिवारिक सदस्यों के साथ आनंद में समय बीतेगा. मित्र एवं स्नेहीजनों के मिलने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा.

उपाय: हनुमान बाहुक का पाठ करें.



> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह राशि (Two of pentacles)- आपके गृहस्थ जीवन में शांति एवं आनंद का वातावरण होगा. शारीरिक व मानसिक आरोग्य से भी अच्छा महसूस करेंगे. बीमारी से निजात मिलेगी. ऑफिस में साथियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं.



> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या (The chariot)- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. मन में नई उमंगे जागेंगी और कुछ नया करने का प्लान फाइनल करेंगे. सेहत ठीक ठाक रहेगी. काम के सिलसिले में दिनमान मजबूत है. इनकम भी बढ़िया रहेगी. गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट मिल सकता है. शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में समझदारी रहेगी और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रहेगी.

उपाय: श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं.



> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला राशि (Five of swords)- आनंद-प्रमोद में दिन बीतेगा. नए कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं. अच्छा खान-पान का मन करेगा. धन का व्यय होगा. सरकार विरोधी प्रवृत्तियों व झगड़े टंटों से दूर रहिएगा.

उपाय: श्रीकृष्ण जी को पीले पुष्प चढ़ाएं.



> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक राशि (The wheel of fortune)- दिन में सावधान रहने की आवश्यकता है. मन में तमाम तरह के नकारात्मक विचार आएंगे. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है एवं आंखों में पीड़ा होने की संभावना है. आपके फैसले का परिजन विरोध करेंगे. कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचें. किए गए कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी. फिजूल के खर्च बढ़ेंगे.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.



> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु राशि (The moon)- आज बाहरी यात्रा और बाहर के खान-पान से बचें. कार्य-सफलता न होने पर निराशा भी होगी, लेकिन क्रोध पर संयम बरतें. मन में नकारात्मकता न लाएं वरना चीजें और बिगड़ सकती हैं. साहित्य एवं कला के प्रति आज आपकी रुचि रहेगी और काल्पनिक दुनिया की सैर करेंगे. दोस्तों के साथ दिन अच्छा बीतेगा.

उपाय: श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें.



> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर राशि (King of pentacles)- पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे. एक-दूसरे से नाराजगी को दूर करने में सफल होंगे, फिर भी परिवार में तनाव रहेगा. सेहत के मामले में दिनमान अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य बढ़िया होने से कामों में सफलता मिलेगी.

उपाय: एक सफेद कागज पर राधाकृष्णन का नाम लिखें और अपने घर के इशान कोन में रखें.



> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ राशि (Page of swords)- आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा. आपका हौसला बढ़ेगा, लेकिन गले में दर्द या बाजू में दर्द की समस्या हो सकती है. सेहत का ध्यान रखें. गुस्से से बचें. काम के सिलसिले में दिनमान बढ़िया रहेगा. शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में थोड़ा तनाव दिखेगा, लेकिन जीवनसाथी आपका साथ देगा.

उपाय: भगवद्गीता का पाठ करें.



> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन राशि (The fool)- क्रोध एवं वाणी पर भी संयम रखें. किसी के साथ भी तकरार या मनमुटाव होने की संभावना है. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. नकारात्मक विचारों के मन में न आने दीजिएगा.

उपाय: बजरंगबाण का पाठ करें.