टैरो टिप्स 01 दिसंबर 2020: कन्या राशि वालों के लिए आज मंगलमय दिन, मेष से मीन तक सभी करें ये उपाय

1- मेष राशि: The star

आर्थिक मामलों में परिवार की जरूरतें पूरी करते समय बजट आदि में खास ध्यान देने की आवश्यकता है. दोस्तों व रिश्तेदारों से किसी प्रकार की भी उम्मीद करना व्यर्थ रहेगा. बेहतर होगा कि अपनी परेशानियों का हल स्वयं ही करें.

उपाय: हनुमान बाहूक का पाठ करें.



2- वृष राशि: The Heirophant

आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. जीवनसाथी को स्वास्थ्य विकार रहेंगे. वाणी में कठोरता का प्रभाव हो सकता है. बातचीत में संतुलित रखें. कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है. सेहत का ध्यान रखें.

उपाय: घर के दक्षिण दिशा मेन चौमुखा दीपक जलाएं.

3- मिथुन राशि: The Chariot

मानसिक तनाव खत्म होगा और मन में सकारात्मक विचारों का प्रभाव रहेगा. नौकरी में अफसरों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. पिता का स्वस्थ्य बेहतर हो सकता है. वस्त्रों आदि के प्रति रुझान बढ़ सकता है.

उपाय: बजरंगबाण का पाठ करें.



4- कर्क राशि: Queen of Pentacles

आशा-निराशा के मिश्रित भाव रहेंगे. स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है. परिवार का साथ मिलेगा और नौकरी में कठिनाइयां खत्म हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं.

उपाय: हनुमान जी को रोटी का भोग लगाएं.



5- सिंह राशि: Five of cups

आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा परंतु धैर्यशीलता में कमी आएगी. धर्म-कर्म में रुचि रहेगी. मीठे खान-पान के प्रति रुझान बढ़ सकता है. शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी. साथ ही नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं. आय में वृद्धि होगी.

उपाय: पुस्तक का दान करें.



6- कन्या राशि: Eight of wands

आज का दिन मंगलमय बीतेगा. कार्यों की पूर्णता से आज विशेष लाभ के योग भी हैं. जोखिमपूर्ण निवेश में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं. बुद्धि-विवेक से सफलता आज आपके कदम चूमेगी.

उपाय: हनुमान मंदिर के शिखर के दर्शन करें.



7- तुला राशि: Nine of Swords

मानसिक शांति रहेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है. भवन सुख में वृद्धि होगी. कारोबार की स्थिति में सुधार होगा. भाई-बहनों का साथ मिलेगा.

उपाय: गुड़ का दान करें.



8- वृश्चिक राशि: Seven of Cups

नए कारोबार की रूपरेखा बन सकती है. बिजनेस में नई योजनाएं सामने आ सकती हैं. सावधानी से काम करें. पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी होगी. हालांकि, इसका परिणाम भी जल्दी मिल जाएगा.

उपाय: मां लक्ष्मी की उपासना करें.



9- धनु राशि: Three of Pentacles

बिजनेस में धन लाभ के भी योग बन रहे हैं. जोखिम भरे निवेश करने से बचें. आगे की पढ़ाई की योजना बन सकती है. संगीत और कला की तरफ रुझान बढ़ेगा. आज लॉ क्षेत्र के स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

उपाय: चदंन का तिलक लगाएं.



10- मकर राशि: Six of swords

आपके ज्यादातर काम आसानी और शांति से निपट जाएंगे. आप आत्मिक सुख-शांति महसूस करेंगे. दोस्तों की मदद से आनंद और मनोरंजन के मौके मिल सकते हैं. सामाजिक जीवन में अचानक हलचल हो सकती है.

उपाय: सरस्वती मंत्र का जाप करें.



11- कुम्भ राशि: Two of Pentacles

जूनियर कर्मचारियों से कहासुनी हो सकती है. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा न करें. स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत शुभ है.

उपाय: सुहाग का सामन किसी मंदिर में दें.



12- मीन राशि: The Lovers

इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं. बहुत से मामलों में किस्मत का साथ मिल सकता है. अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें. निवेश और बैंकिंग के मामलों के लिए दिन अच्छा है.

उपाय: केसर युक्त खीर का मां लक्ष्मी को भोग लगाएं.