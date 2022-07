Tarot Rashifal (टैरो राशिफल) 18 July 2022: पैसों के मामले में सिंह राशि वालों को नुकसान, जानें क्या कहते हैं आपकी राशि के सितारे

Aries: Queen of cups

घरेलू जिम्मेदारियां कम होने और पैसों और पैसों को लेकर विवाद के कारण आपके दांपत्य जीवन में खटास आ सकती है. ऑफिस में तारीफ मिलेगी. अनावश्यक झगड़ों और विवादों से बचने की कोशिश करें. संतान को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है.

उपाय- भगवान शिव पर चंदन अर्पित करें

वृषभ : The star

व्यापार में आप कुछ नई योजनाओं को लागू करेंगे, जिनका आप लाभ उठाएंगे, लेकिन जो लोग साझेदारी में व्यवसाय को कर रहे हैं, उन्हें पार्टनर की बातों पर भरोसा करके निवेश करने से बचना होगा.

उपाय- शिव चालीसा का पाठ करें

मिथुन: Nine of pentacles

व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम की ही जरूरत है. हालांकि विस्तार संबंधी योजनाएं सफल रहेंगी. चिटफंड आदि जैसी कंपनियों में निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. सरकारी सेवारत लोगों पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.

उपाय- ॐ नम: शिवाय मंत्र का उच्चारण करें

कर्क: Ace of wands

घर में किसी निकट संबंधी के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त भी रह सकती हैं. कोई भी कार्य करते समय बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है. बिना वजह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, इसकी वजह से आपकी भी आलोचना और निंदा संभव है.

उपाय- माथे पर चंदन का तिलक लगाएं



सिंह: The hermit

कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं आने से तनाव रहेगा. काम की अधिकता की वजह से अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ना लें. धन संबंधी मामलों में किसी के साथ समझौता करना आपके लिए नुकसानदेह रह सकता है.

उपाय- रुद्राष्टक का पाठ करें

कन्या: Fool

आपके प्रियजनों का प्यार एवं देखभाल आपके लिए ऊर्जा बढ़ाने वाला साबित होगा तथा आपको कुछ रचनात्मक एवं परिणामकारक कार्य करने हेतु उत्तेजन देगा. पिताओं को आज कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.

उपाय- मिश्री का सेवन करें

तुला: Nine of Wands

लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता का समाधान मिलने से सुकून मिलेगा. परिवारिक सदस्यों के साथ निवेश संबंधी गतिविधियों पर भी विचार विमर्श होगा. युवाओं को कैरियर से संबंधित इंटरव्यू में सफलता भी मिल सकती हैं.

उपाय- शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएं



वृश्चिक: Eight of Cups

अपनी योजनाओं को पूरी तरह से सोच-विचार करके ही क्रियान्वित करें. जल्दबाजी से दिक्कतें बढ़ सकती हैं. कभी-कभी आपके विचारों में संकीर्णता भी हावी हो जाती है. आत्म अवलोकन द्वारा अपनी इस कमी को भी दूर करने का प्रयास करें.

शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें और शिव स्तोत्र का पाठ करें



धनु: The sun

व्यवसायिक परिस्थितियां कुछ अनुकूल होगी. इस समय बाहरी संसाधनों द्वारा कोई उचित आर्डर मिलने की संभावना है. पूरी तरह प्रयासरत रहे तथा उपलब्धियों को हाथ से निकलने ना दें. ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलेगी.

उपाय- सफेद चीजों का सेवन करें

मकर: Strength

अपने घर परिवार पर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें. इसका असर घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है. बदलते मौसम की वजह से एलर्जी जैसी दिक्कत रहेगी. पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें.

उपाय- सफेद पुष्प पानी में डालकर स्नान करें

कुंभ: The chariot

आपकी दृढ़ता और बौद्धिकता आज का दिन बहुत सफल बनाएगी. आप हर वह लक्ष्य प्राप्त करेंगे जो आपने आज करने के लिए निर्धारित किया है. आज आपके व्यापार या काम में कोई गलती न होना आपके अच्छे कर्म के कारण है, इसलिए कृतज्ञ रहे.

उपाय- नम: शिवाय का जाप करें

मीन: Ace of wands

हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते जाएं, अवश्य ही सफलता मिलेगी. पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का सहयोग भी रहेगा. घर में बच्चे की किलकारी से संबंधित शुभ सूचना मिलने से प्रसन्नता का माहौल रहेगा.

उपाय- नमामीशमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदः स्वरूपम्‌ .

निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाश माकाशवासं भजेऽहम्‌ ॥

इस मंत्र का उच्चारण करें