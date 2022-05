टैरो राशिफल (Tarot Horoscope) 6 मई 2022: जानें कैसा रहेगा आपका दिन, इन लोगों के कामों में आएंगी रुकावटें

मेष - six of pentacles



घर में किसी निकट संबंधी के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा. कई मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और समाधान भी निकलेंगे. कुछ समय से आप जिस काम की कोशिश कर रहे थे. उससे संबंधित गतिविधियां आगे बढ़ सकती हैं.



उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें



वृषभ - Two of pentacles



अभी व्यवसायिक गतिविधियों में किसी भी बदलाव की कोशिश न करें. वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें. रुकी हुई पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समय उचित है. नौकरीपेशा लोगों को अत्यधिक कार्यभार संभालना पड़ सकता है.



उपाए : लक्ष्मीजी को चाँदी का सिक्का अर्पित करें



मिथुन राशिफल- The heirophant



पिछले कुछ समय से जो महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ था, आज उसके हल होने की उचित संभावना है. राजनैतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से लाभदायक संपर्क बनेंगे. भाइयों के साथ चल रहा कोई विवाद आपसी सामंजस्य से सुलझाने का प्रयास करें.



उपाय: लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ karen



कर्क राशिफल- The lovers



फिजूलखर्ची पर काबू रखें साथ ही अपनी भावना और उदारता जैसी कमजोरियों पर भी विजय पाना जरूरी है. क्योंकि इस वजह से कुछ लोग आप का नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही फिजूलखर्ची में भी कटौती करें.



उपाए: ॐ महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें



सिंह राशिफल- Queen of cups



कामकाज को पूरी गंभीरता और संजीदगी से अंजाम दें. लापरवाही की वजह से कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं. रूपए-पैसे संबंधी नुकसान भी संभव है. अभी व्यवसाय में कोई भी नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है.



उपाए: लक्ष्मीजी को पंचमेवा की खीर का भोग लगाएँ



कन्या - Eight of wands



नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें. मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करना आपको खुशी देगा. कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना या निंदा कर सकते हैं. कई बार जल्दबाजी तथा अति उत्साह में बना बनाया काम बिगड़ सकता है.



उपाए: दुर्गा चालीसा का जाप करें



तुला राशिफल- Seven of pentacles



कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने से पहले उचित जानकारी हासिल करें और साथ ही अधिक मेहनत व परिश्रम की जरूरत है. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. ऑफिस में कुछ राजनीति जैसा माहौल बना रहेगा.



उपाय: नमक ke paani से स्नान karen



वृश्चिक - Two of swords



अपने कार्यक्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे,गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा. बड़ो का अनुभव आप के लिए लाभप्रद रहेगा. अपने मन की बाते और व्यापारिक योजना हर किसी को न बताय, नुकसान हो सकता है .



उपाए: durga सप्तशती का पाठ karen



धनु - The hermit



जीवन में कई उतार चडाव आते हैं, आप इस तरह हताश हो कर बैठ गए तो नुकसान आप के साथ कई लोगो का भी होगा. कारोबार में उन्नति के योग हैं . कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा. न्याय पक्ष मजबूत होगा.



उपाय: अन्न का दान करें



मकर राशिफल - page of swords



जोखिम के कार्यो से दूर रहे. किसी अजनबी पर भरोसा न करे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आप के विरोधी आप को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं , सतर्क रहे. धन संचय में सफल होगे. संतान सुख की प्राप्ति होगी.



उपाय: तुलसी में दीपक जलाएं



कुंभ राशिफल- The chariot



कुछ चुनौतियां रहेंगी. आत्म चिंतन और मनन करने से समस्याओं का समाधान भी मिलेगा. अगर कोई कोर्ट केस संबंधी मामला चल रहा है तो किसी योग्य व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें. मन में नकारात्मक विचार ना उठने दे इसकी वजह से आपकी नींद पर असर पड़ेगा.



उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें



मीन राशिफल - King of pentacles



मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित काम बेहतरीन तरीके से संपन्न हो जाएंगे. दूरदराज के क्षेत्रों से भी उचित संपर्क स्थापित होंगे. परंतु अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर ना करें, आपके साथ चिटिंग हो सकती हैं.



उपाय: सतनजा दान करें