टैरो राशिफल (Tarot Horoscope) 23 जुलाई 2022: मेष राशि वालों को होगा धन लाभ, इन लोगों को आएंगी मुसीबतें

मेष: Two of cups



आज व्यापारिक कार्यों में अच्छा धन लाभ होगा और पुराना माल को बेचने में भी कामयाबी मिलेगी. काम धंधे के समय कोई अच्छे मुनाफे वाली डील फाइनल हो सकती है. घर-परिवार में सुखमय वातावरण रहेगा.

वृष: The Hermit



धर्म संबंधी कोई ना कोई कार्यकम पूजा व पाठ इत्यादि बना रहेगा. दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है.सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी.

मिथुन: Nine of wands



छोटी व्यापारिक यात्रा पर भी जाने की संभावना बन रही है. दवा क्षेत्र के व्यापारी जैसे मेडिकल स्टोर्स व दवा बनाने वाली कंपनी के कार्यों में तेजी की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी.स्वास्थ्य उत्तम रहेगा लेकिन काम के अधिक बोझ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है.



कर्क: Eight of pentacles



प्रचार तथा संचार माध्यमों से जुड़े जातकों के लिए आज धन लाभ के योग बन रहे हैं. नौकरी पेशा वर्ग के जातक आमदनी बढ़ाने के लिए अन्य स्रोत पर काम करेंगे. किसी रिश्तेदार के यहां अचानक से जाना पड़ सकता है. भाइयों की मदद से आपका बोझ हल्का होगा.

सिंह: six of cups



रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं से संबंधित काम ठीक ठाक चलता रहेगा. फास्ट मूविंग आइटम्स की बिक्री भी होती रहेगी. कोई व्यापारिक पेमेंट में विलम्ब होने की स्थिति से काम प्रभावित हो सकता है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी.



तुला: ACE of pentacles



भूमि संपत्ति सौदे को लेकर कोई बातचीत हो सकती है. वकालात तथा प्रशासन से जुड़े जातक आज अधिक व्यस्त रहेंगे. नौकरी करने वाले जातकों के पास ऑफिस से ज्यादा काम बाहर रहेगा.

वृश्चिक: The star



गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं. निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे. यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी. व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.



धनु: Moon

आज व्यापार के समय शांत रहने का प्रयास करें अन्यथा विवाद की स्थिति बन रही है. काम धंधे के समय ग्राहकों या व्यापारिक पार्टियों से किसी न किसी प्रकार की विवाद हो सकता है, जिसके चलते व्यापारिक संबंध खराब हो सकते हैं. कोई कानूनी शिकायत भी दर्ज की जा सकती है.

मकर: seven of cups



कुछ अकस्मात लाभ होने से आपकी धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि मजबूत होगी. सायंकाल में संतान पक्ष से अचानक शुभ समाचार मिल सकता है. कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है.

कुंभ: The Empress



भावुकता में नियंत्रण रखें. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. शासन सत्ता का सहयोग रहेगा. व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा.



मीन: Page of wands



निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे. कारोबारियों का कोई मशीनी खराबी के चलते काम बाधित हो सकता है, जिसके चलते आर्थिक नुकसान की स्थिति बन सकती है. नौकरी पेशा वर्ग के जातक आज ऑफिस में काम के प्रति लापरवाही न करें अन्यथा अधिकारियों की तरफ से मुसीबत बन सकती है.