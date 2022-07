टैरो राशिफल (Tarot Horoscope) 2 जुलाई2022: मिथुन राशिवालों का आज फंस सकता है पैसा, ऐसा रहेगा आपका दिन

मेष - Queen of pentacles



किसी प्रेरक व्यक्ति से मुलाकात होगी. और महत्वपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक जानकारियां भी मिलेगी. मानसिक शांति रहेगी. तथा दैनिक व रोजमर्रा के कार्य भी यथावत चलते रहेंगे. निवेश संबंधी योजनाओं पर भी विचार होगा.



उपाए:घर में लोबान से धूनी दें



वृषभ - six of wands



आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को काम की जगह नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिसके कारण आप का रुतबा बढ़ेगा, लेकिन आर्थिक आवक बढ़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है.



उपाए: ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जप करें.



मिथुन- Page of pentacles



आज कहीं भी पैसे की लेनदेन की बात ना करें, आपका पैसा फंस सकता है. युवाओं को किसी इंटरव्यू वगैरह में सफलता ना मिलने से निराशा की स्थिति रहेगी. इस समय रिश्तों में पारदर्शिता बना कर रखना अति आवश्यक है.



उपाय: शमी के पौधे में दीपक जलायें



कर्क - Five of wands



जो स्किल्स को आप सीखना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि उनके द्वारा केवल आर्थिक फायदा ही प्राप्त हो. आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी यह स्किल्स उपयुक्त हो सकता है. नई बातों को सीखने के प्रयत्न जारी रखें.



शिवजी पर नीले पुष्प अर्पित करे



सिंह - Eight of cups



आज प्रॉपर्टी अथवा किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर विचार-विमर्श रहेगा. सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे. कुछ समय आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत होने से सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे.



उपाय: काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाए



कन्या - Nine Of swords



अगर आप अपने कारोबार में किसी नए काम को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इन्हें क्रियान्वित करने का उचित समय है. ग्रह स्थितिया पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगी. नौकरीपेशा लोगों की स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है.



शनि चालीसा का पाठ करें.



तुला - Queen of swords



किसी भी प्रकार का पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. क्योंकि छोटी सी गलती का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर अमल करना फायदेमंद साबित होगा.



उपाय: हनुमान बाहुक का पाठ करें



वृश्चिक- Ace of cups



आपको लाभदायक अनुबंध हासिल होंगे. परंतु साझेदारी से संबंधित व्यवसाय में अधिकतर निर्णय आपको ही लेने पड़ेंगे. दिक्कत आने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद साबित होगा.



उपाय: ॐ कलीम कृष्णाय नमः" का जाप करे



धनु- The Star



आपने अपने कारोबार में जो बदलाव संबंधी नीतियां बनाई हैं, उस पर जल्दी ही अमल करें. ये बदलाव आपके लिए शुभ अवसर प्रदान करेगा. ऑफिस में आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आ सकता है.



शनि स्त्रोत का पाठ करे



मकर - Ten of wands



पति-पत्नी के बीच चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा. तथा घर का वातावरण सुखद हो जाएगा. सात्विक आहार लेने पर जोर देना होगा. शरीर को डिटॉक्स की भी आवश्यकता हो सकती है.



सुंदरकांड का पाठ करें



कुंभ- The hermit



आपके अंदर की उत्सुकता बढ़ी बढ़ेगी, जिसके कारण अनेक विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना आपको संभव होगा. साथ में फोकस बढ़ने के कारण अपने अंदर नए स्किल्स का उपयोग बेहतरीन तरीके से करके आप आगे बढ़ पाएंगे.



नम: शिवाय का जाप करे



मीन-Emperor



प्रॉपर्टी या पैतृक संबंधी कुछ कार्य में रुकावट आने से तनाव रह सकता है. भाइयों के साथ संबंध खराब होने की आशंका है, इसलिए सावधान रहें. संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से समस्या का समाधान निकाल सकता है.



शनि चालीसा का पाठ करें