टैरो राशिफल (Tarot Horoscope) 16 जून 2022: धनु राशि वाले कर्ज में लेने से बचें, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

मेष राशिफलःThe heirophant



कार्यस्थल पर लोगों का भरपूर साथ मिलेगा. मन की बातों को किसी दूसरे के साथ शेयर न करें. धन प्राप्ति होगी. अपने अनुभवों द्वारा आज कोई खास निर्णय लेने में सफल रहेंगे तथा आपके विचार कार्य रूप में परिणित होंगे. रचनात्मक कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी. समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा.



विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें



वृष राशिः Two of cups



परेशानी से छुटकारा मिलेगा. मन प्रसन्न रहेगा. परिजन आपकी सहायता करेंगे. नए अवसर मिलेंगे. नौकरी में सफलता मिलेगी. आर्थिक प्रगति होगी. भाग्य साथ देगा. परिवारजनों तथा जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग बना रहेगा. तथा आप अपने कार्यों को बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे. प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नज़दीकियां बढ़ेगी.



नारायण कवच का पाठ karen



मिथुन राशिः Queen of Swords



आय के नए रास्ते खुलेंगे. शुभ समाचार मिलेगा और कार्यक्षेत्र में लोगों द्वारा मदद मिलेगी. जिस काम को आज किया उसका भविष्य में लाभ मिलेगा. कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें वरना हानि होगी.



तुलसी में दीपक जलाएँ



कर्क राशिः The chariot



किसी खास व्यक्ति के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य संपन्न हो सकते हैं. अपनी प्रतिभा व योग्यता से संबंधित रुचि पूर्ण कार्यों में समय व्यतीत करें. इससे आप को आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा. कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में भी जरूर व्यतीत करें.



गौशला में दान करें



सिंह राशिः King of pentacles



कदम-कदम पर आपको सावधानी बरतने होगी. कुछ भी करने से पहले 2 से 3 बार सोचें. किसी भी नए कार्य की शुरुआत न करें. यात्रा करने से बचें. मन में आशा-निराशा के भाव उमड़ेंगे.



ऊं नमो भगवते वासुदेवाय नम: मंत्र का जाप करें



कन्या राशिः The magician



बिजनेस में फायदे मिलेंगे. किसी अजनबी व्यक्ति के जरिए लाभ मिलेगा. मन प्रसन्न रहेगा. आय के नए स्रोत मिलेंगे. काम से संबंधित जो तनाव महसूस हो रहा थी, दूर हो सकता है और उत्साह बढ़ सकता है.



तुलसी का पत्र शालिग्राम जी पर अर्पित करें



तुला राशिः Five of wands



जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. शुभ समाचार मिलेगा. भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें. मेहनत का फल आज मिलेगा. दिन अच्छा बीतेगा.



पीले वस्त्र धारण करें



वृश्चिक राशिः Eight of cups



व्यवसाय से संबंधित सरकारी कार्यों को आज टाल दें तो बेहतर होगा. कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं बनेंगी, उन पर बेहतरीन तरीके से अमल भी होगा. मन में आशा-निराशा का भाव रहेंगे. क्रोध पर कंट्रोल करें और चिंता करने की बजाए समाधान खोजें. प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी सिर्फ सोच विचार से नहीं. बातचीत में सौम्यता लाएं.



विष्णु जी को शहद अर्पित करें



धनु राशिःThree of pentacles



कर्ज में लेन-देन से बचें. व्यापारियों और नौकरीपेश के लिए दिन सामान्य रहेगा. अंजान व्यक्ति से सोच-समझकर ही मित्रता बढ़ाएं. फालतू के विवाद से दूर रहें. आपके द्वारा कही गई छोटी सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है.



विष्णु चालीसा का पाठ करें



मकर राशिः The sun



रुके हुए कार्य पूरे होंगे और शुभ समाचार मिलेगा. शत्रु परास्त होंगे. लाभ मिलेगा. घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा. किस्मत साथ देगी. पार्टनर से एक-दूसरे के अवगुणों की चर्चा करते समय कठोर शब्दों का इस्तेमाल न करें.



केले की वृक्ष की जड़ में दीपक जलाएं



कुंभ राशिः Nine of swords



आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. साहस बढ़ेगा और प्रयास में सफलता मिलेगी. नए की शुरुआत के लिए आज का दिन बेहतर है. शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें. सेहत से संबंधित कोई दिक्कत न होने के बाद भी किसी न किसी प्रकार की चिंता आपको महसूस होगी.



अन्न का दान करें



मीन राशिः six of Pentacles



आशाओं और इच्छाओं पर कंट्रोल करें. धनलाभ का योग है. कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यवसाय में लाभ मिलेगा. दोस्तों से मदद मिलेगी. इच्छाओं पर नियंत्रण करें. सारे फैसले खुद ही लें. मीडिया और संपर्क सूत्रों का ज्यादा इस्तेमाल करें.



भगवान विष्णु के समक्ष गाए के घी का दीपक जलाएं