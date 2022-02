टैरो राशिफल 9 फरवरी 2022 : जानें कैसा रहेगा आपका दिन, इन लोगों के कामों में आएंगी रुकावटें

मेष - The Emperor

व्यवसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति जरूरी रखें. पुराने ऑर्डर या पार्टी के साथ दिक्कत आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों पर भी अतिरिक्त काम का बोझ रहेगा और ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है.

उपाय : गणेशजी को कलम अर्पित करें

वृष - Reverse of Moon



जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग आप की कार्य क्षमता को नई ऊर्जा प्रदान करेगा. साथ ही आप के आपसी संबंधों को और अधिक नजदीकियां प्राप्त होंगे.

उपाय: गौशला में दान करें

मिथुन - Seven of Cups



रिलेशनशिप से संबंधित बातों में आपके मन के मुताबिक बदलाव धीरे-धीरे नजर आएगा. पार्टनर के साथ थोड़ा संयम दिखाने की आवश्यकता होगी. बीपी संबंधीत तकलीफों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें.

उपाय: नारायण कवच का पाठ. करें

कर्क - Justice



अगर किसी पॉलिसी या प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने की योजना बना रहे हैं,तो तुरंत निर्णय ले, स्थितियां आप के पक्ष में हैं. साथ रुके हुए हुए सरकारी कामों में समाधान मिलने के आसार हैं इसलिए इन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें.



उपाय: तुलसी में दीपक जलाए



सिंह - Four of Wands



यह कामना पूर्ति का दिन होगा. आपकी आय को बढ़ावा देने के लिए विचार करेंगे. आपके बच्चे के बारे में एक बात आपको तनाव और परेशान कर सकती है.



उपाय: सूर्या को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें



कन्या - Knight of Pentacles



एक छोटा सा प्रयास भी अधिक से अधिक परिणाम लाएगा. छात्रों के लिए यह एक बेहतरीन दिन होगा. आप अपने छोटे भाई के कारण लाभ कमाएंगे. आपका पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा



उपाय: वृक्षारोपण करें



तुला - Judgement



आपका जीवनसाथी आपसे नाराज रह सकता है. आपके कठोर भाषण ने उसे आहत किया होगा. कार्यस्थल पर बढ़ते खर्च और अराजक मांगों से आप परेशान रहेंगे.



उपाय: शिव परिवार की पूजा दम्पति साथ me करें



वृश्चिक - Temperance



आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण समय बिताएंगे. आपके जीवन में रोमांस रहेगा. आपकी बहन का समर्थन किसी समस्या को हल करने में विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा. आप अपने करीबी दोस्त के साथ कुछ अच्छी बातचीत करेंगे.

उपाय: गाए के घी का दीपक विष्णु भगवान के समक्ष जलाएँ



धनु - The Lovers



आपके वैवाहिक जीवन में असंतोष की भावना रहेगी. आपका जीवनसाथी या आपकी सास बीमार पड़ सकती हैं. प्रेमी कुछ गहन भावनात्मक बातचीत करेंगे. छात्र अपने लंबित असाइनमेंट को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे.



उपाय: हरी सब्ज़ी का दान करें



मकर - Ace of Cups



संतान के भविष्य के प्रति काफी विचारवान रहेंगे और संतान से प्रेम करेंगे. काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे लेकिन किसी व्यक्ति से झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें. इनकम अच्छी रहेगी और आपका आत्मविश्वास भी काफी बढ़िया रहेगा.



उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें



कुंभ - Five of Swords-



परिवार की जरूरतों को समझेंगे और उनके प्रति अपनी भावनाओं को जताएंगे. काम के सिलसिले में भी अच्छे नतीजे मिलेंगे और व्यापार में जबरदस्त तरक्की मिलेगी. परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है और वे बीमार पड़ सकते हैं.



उपाय: रामरक्षस्तोत्रा का पाठ करें



मीन - The Hermit



व्यवसायिक स्थल पर की गई मेहनत के उचित परिणाम ना मिलने से कुछ खिन्नता बनी रहेगी. परंतु उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर बनाकर रखें, कोई सरकारी टेंडर या सरकारी संस्थाओं से संबंधित अनुबंध प्राप्त हो सकता है.



उपाय: गाए को हरा चारा खिलाएं