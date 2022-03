टैरो राशिफल 30 मार्च 2022: इस राशि वालों के काम आएंगी मुश्किलें, ऐसा रहेगा आपका दिन

मेष राशिः page of cups



आज का दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि आज आपकी कोई पुरानी बीमारी या कोई रोग फिर से उभर सकता है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए आज आपको यदि कोई भी स्वास्थ्य समस्या हो, तो आपको उसमें तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य ही लेनी होगी.



गणेश यंत्र की स्थापना



वृष राशिः six of swords



आज आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, इसलिए आज आपको अपने व्यापार में ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ शत्रु आपके ऐसे होंगे, जो आप से मीठा बोल कर आपकी पीठ में छूरा घोंप देंगे, इसलिए आपको उनसे सतर्क रहना होगा.



दूर्वा और हल्दी गणेश जी को चढ़ाएं



मिथुन राशिः nine of pentacles



आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ होगा और जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी. मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और सभी रुके कार्य पूर्ण होंगे. दिन आपके लिए लाभकारी है और सभी रुके कार्य संपन्न होंगे. कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी.



घी और गुड़ का भोग गणेश जी को लगाएं



कर्क राशिः ACE of wands



आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है. परिवार की परेशानियों को सुलझाने में आज आपका समय खर्च होगा और संभव है कि आज आपको काफी दौड़भाग करनी पड़ सकती है. आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें.



गणेश स्तुतिपढ़े

सिंह राशिः The moon



आर्थिक और पारिवारिक संकोच के कारण आप किसी प्रकार के दबाव में रहेंगे. परिवर्तन की आकांक्षा भी रहेगी. अधिक उत्साह और तत्परता से कार्य बिगड़ सकता है. आज आपके लिए कहीं से शुभ संदेश भी आएंगे और मित्रों से मुलाकात होगी. भूमि व भवन के खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी.



सौंफ का सेवन करे

कन्या राशिः The emperor



किसी से अनबन के कारण आज आपका मन खिन्‍न हो सकता है. किसी भी मामले में बहस करने से बचें. वाणी पर संयम रखकर बात करें तो फायदे में रहेंगे. व्यापार लाभदायक रहेगा. जल्दबाजी न करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. शत्रुता में वृद्धि हो सकती है.



गणपति का जलाभिषेक करे



तुला राशिः Two of cups



आपको हर प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्‍त होगी और रोजगार के क्षेत्र में चल रहे आपके प्रयास सफल होंगे. व्यापार और व्यवसाय से संबंधित कई तरह के अनुभव आपको प्राप्‍त होंगे.



श्री गणेश को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.



वृश्चिक राशिः five of wands



मानसिक परेशानी के चलते मन में किसी प्रकार की उलझन रहेगी. अधूरे कार्य निपटाने के लिए आज आप प्रयास करेंगे. नौकरी के मामले में आज कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है.



लाल गुड़हल का फूल गणेश जी पर चढ़ाएं और सूखने पर उसे पर्स में रख लें.



धनु राशिः Ten of cups



आज भाग्‍य पूर्ण रूप से आपका साथ दे रहा है और घर में रौनक के साथ त्‍योहार व उत्‍सव का माहौल रहेगा. परिवार में समृद्धि आएगी और सभी लोग एक-दूसरे के साथ वक्‍त बिताएंगे. अच्छे भोजन से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी.



तुलसी में दीपक जलाएँ

मकर राशिः The Star



मित्रों और बंधुजनों के कारण तनाव मिल सकता है. शुभ समाचार का आना लगातार जारी रहेगा, इसलिए वही कार्य करें, जिसके बनने की उम्मीद हो.



गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें



कुंभ राशिः The hermit



सहयोगी आपकी बात से प्रभावित होंगे और आपक प्रभाव पूरे ऑफिस में रहेगा. आपसे जुड़े मामले एक के बाद एक सुलझते चले जाएंगे और घर में भी आज सभी लोग एक-दूसरे की मदद करेंगे.



हरे वस्त्र धारण करें



मीन राशिः The Empress



धर्म कर्म के प्रति श्रद्धा जागृत होगी और किसी महान हस्ती के दर्शन के लाभ भी होंगे. उदर और आंख के कष्ट के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा जिससे कार्यक्षेत्र में अस्थिरता रहेगी. समय के अनुसार चलने से आप उन्नति करेंगे.



गणेशजी को पांच दूर्वा अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है.