टैरो राशिफल 26 अप्रैल 2222: जानें कैसा रहेगा आपका दिन, इन लोगों के कामों में आएंगी रुकावटें

मेष राशिफल - Queen of cups

अपनी कमाई और खर्च के बारे में अनुमान लगाकर कुछ समय व्यतीत करेंगे। आपकी वित्तीय प्रोफ़ाइल आज मजबूत हो सकती है। आपके व्यवसाय में लाभ कमाने की गतिविधियाँ आज गति पकड़ेंगी। विद्यार्थी आज बेहतर प्रदर्शन करेंगे।



हनुमानजी के आगे चमेली के तेल का दीपक जलाएँ



वृषभ राशिफल - Page of swords



उत्साहित महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को कोई विशेष उपलब्धि मिलने की संभावना है। आपकी प्रतिष्ठा सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में और बढ़ेगी। आप अपनी उपस्थिति पर अधिक ध्यान देंगे। यह कार्यस्थल में एक सामान्य दिन के रूप में जाएगा।



हनुमान चालीसा का पाठ करे



मिथुन राशिफल- The fool



कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आपकी दिनचर्या की गतिविधियों को लेकर बहुत भ्रम रहेगा। आपका जीवन साथी सहयोग करेगा। आप धार्मिक कार्यों में अत्यधिक भाग ले सकते हैं। सरकार से जुड़े कार्यों में कुछ रुकावटें आएंगी।



घर के दक्षिण दिशा ने लाल पुष्प लगाएँ



कर्क राशिफल - Queen of pentacles



अपने पराक्रम और उत्साह में वृद्धि का अनुभव करेंगे।आपकी वित्तीय प्रोफ़ाइल की बेहतरी के संकेत हैं। आपके वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। छात्रों को अतिरिक्त प्रयास में लगाना होगा। आप अपने पिता से लाभ प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपका सहयोग करेंगे।



बजरंगबाण का पाठ करे



सिंह राशिफल-Three of wands



अपनी चल रही समस्याओं का समाधान होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में ठोस लाभ के संकेत हैं। संपत्ति सौदों के कारण आपको वित्तीय लाभ होने की संभावना है। छात्रों के लिए यह अनुकूल समय होग



शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएँ



कन्या राशिफल-Two of cups



अपने मानसिक तनाव और भ्रम में वृद्धि का अनुभव करेंगे। आपको धन लाभ होगा लेकिन आपके खर्च बेकाबू रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि मामूली संक्रमण से आपको परेशान होने की संभावना है। छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा।



हनुमान अष्टक का पाठ करे



तुला राशिफल -The hermit



आप अपने वैवाहिक संबंधों के साथ-साथ प्रेम संबंधों में भी अच्छा करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कार्यक्षेत्र में बाधाओं से आपको निपटना होगा। आज आप किसी तरह का निवेश न करें। एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने की बात आने पर छात्र सुस्त हो सकते हैं।



रोज़्मरी का प्रयोग करे



वृश्चिक राशिफल-Ace of cups



आज आपकी दैनिक आय में वृद्धि होगी। व्यापारियों को नए मार्गों के माध्यम से पैसा कमाने की संभावना है। आप अपने वीरता और साहस के आधार पर अपने व्यवसाय का विशुद्ध रूप से विस्तार करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी आज अच्छा करेंगे। आपका पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा।



घर में सुगंधित धूप जलाएँ



धनु राशिफल -Nine of pentacles



कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप अपने दोस्तों से मदद लेते हैं तो आप खुद को कई समस्याओं से बचा लेंगे। व्यवसाय-संबंधी गतिविधियों के लिए बहुत अधिक भागदौड़ रहेगी। आपकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो सकती है।



गूगल से धूनी दें



मकर राशिफल-The star



प्रेम के मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपको ठोस लाभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अचानक सकारात्मक बदलाव होंगे। आपके आत्मविश्वास और इच्छा-शक्ति में वृद्धि होगी। आपको भौतिक और भौतिक सुख मिलने की संभावना है।



रामस्तुति पढ़े



कुंभ राशिफल -The moon



व्यापारी अचानक कुछ लाभ कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपका सहयोग करेगा। आपमें से कुछ को वैवाहिक प्रस्ताव मिलने की संभावना है। आप अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं।



राम नाम का ध्वजा हनुमानजी ही मंदिर में चढ़ाएँ



मीन राशिफल-King of pentacles



लाभकारी और सकारात्मक दिन रहेगा आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। वेतनभोगी के साथ-साथ व्यवसायिक लोगों को आधिकारिक यात्रा पर जाने की संभावना है। यह उपयोगी साबित होगा। यह छात्रों के लिए एक अच्छा दिन होगा।



कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे



ये भी पढ़ें