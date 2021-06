टैरो राशिफल 25 जून 2021: सिंह राशि वालों की होगी नौकरी में तरक्की, जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन

Tarot horoscope 25 june 2021: टैरो कार्ड कह रहे हैं कि आज सिंह राशि वालों के तरक्की के योग बन रहे हैं. अप्रत्याशित लाभ हो सकता है.

मेष - The Sun

नई योजना बनेगी. वरिष्ठजनों से सहयोग मिलेगा. प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लाभ होगा. पानी कम पीने के कारण शरीर में तकलीफ बढ़ेगी.

उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.

वृष- Queen of Cups

जीवनसाथी से अपनी हर बात शेयर करें, इससे आपको उचित सलाह मिलेगी. घर परिवार में भी खुशी भरा माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा. खानपान उचित रखें.

उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें.

मिथुन - The Chariot

खर्च होगा. पुराने मित्र व संबंधी मिलेंगे. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. सम्मान मिलेगा. व्यवसाय ठीक चलेगा.

उपाय: श्री मंत्र का उच्चारण करें.

कर्क - The Lovers

अपनी पर्सनल बातों को सार्वजनिक ना करें, इससे आपका ही नुकसान हो सकता है. दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल रहेंगी. स्वभाव में गुस्सा व चिड़चिड़ापन ना आने दें.

उपाय: ऊं कलीं मंत्र का जप करें.

सिंह - Eight of Swords

उन्नति होगी. प्रसन्नता रहेगी. अप्रत्याशित लाभ होगा. काम से संबंधित कठिनाई बढ़ सकती है. इसे दूर करने के लिए मन शांत रखकर काम करने की कोशिश करें. सर्दी-खांसी और सिर दर्द जैसी तकलीफ होगी.

उपाय: दुर्गा चालीसा पढ़ें.

कन्या- six of cups

भूमि व भवन संबंधी विवाद सुलझ सकते हैं. आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे. अपने स्वभाव में स्थिरता बनाकर रखें.

उपाय: गरीबों में अन्न का दान करें.

तुला- None of wands

व्यवसाय ठीक चलेगा पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा. अपने लक्ष्य के बारे में फिर से एक बार सोच-विचार करके उन्हें उचित बदलाव करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी.

उपाय: धार्मिक पुस्तक दान करें.

वृश्चिक- Five of swords

काम से संबंधित योजना ठीक से आप बना पाएंगे और उस पर टिके रहने के कारण कम समय और कम प्रयास में आपको प्रगति प्राप्त होगी.

उपाय: तुलसी में दीपक जलाएं.

धनु- eight of cups

करियर से संबंधित मिल रहे अलग-अलग क्षेत्रों के अवसर के कारण निर्णय लेना कठिन हो सकता है. परिवार से संबंधित जिम्मेदारी को निभाते समय पार्टनर की मदद जरूर लें.

उपाय: घर में कपूर की धूनी दें.



मकर- The Empress

किसी के काम में हस्तक्षेप न करे, विरोधी सक्रिय होंगे, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें. क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपकी कार्य क्षमता और स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है.

उपाय: घर में लोबान जलाएं.



कुम्भ- Knight of Pentacles

वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद आज कुछ लाभदायक स्थिति भी रहेगी. समय का भरपूर सदुपयोग करें. घर से ही ऑफिस के काम को उचित तरीके से करने में सक्षम रहेंगे और कंपनी को फायदा भी होगा.

उपाय: लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें.

मीन - Six of cups

घर के किसी सदस्य के विवाहित जीवन में तनाव आने की वजह से चिंता रहेगी. शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें. इस समय अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है. कहीं भी निवेश करने के लिए समय प्रतिकूल है.

उपाय: ऊं ह्रीं दुं दुर्गायै नम: का जाप करें.