टैरो राशिफल 24 मार्च 2022: कर्क राशि वालों को मिलेगा पैसा कमाने का मौका, ऐसा रहेगा आपका दिन

मेष राशि - The fool



मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए शंका और झुंझलाहट से निजात पाएँ. ख़र्च करते वक़्त ख़ुद आगे बढ़ने से बचें, नहीं तो आप खाली जेब लेकर घर लौटेंगे.



माथे पर भी केसर और चंदन का त‍िलक



वृष राशि- Queen of cups



आज का दिन आपके लिए उन्नति भरा रहेगा. आज आप किसी नए दोस्त के प्रति आकर्षित होंगे. आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा



केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें.



मिथुन राशि - Ten of swords



सामाजिक मेलजोल से ज़्यादा सेहत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. दीर्घावधि मुनाफ़े के नज़रिए से स्टॉक और म्यूचुअल फ़ंड में निवेश करना फ़ायदेमंद रहेगा. रिश्तेदारों की वजह से कुछ तनाव पैदा हो सकता है.



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें “



कर्क राशि - Page of pentacles



पैसे कमाने के नए मौक़े मुनाफ़ा देंगे. आज के दिन परिवार का कोई सदस्य अगर आपको कुछ ज़्यादा ही तनाव दे, तो हालात बेक़ाबू होने से पहले उसकी सीमा तय कर दें.



गुणी व्यक्तियों की ज्ञानवर्धक पुस्तकें दान करें



सिंह राशि - Nine of cups



सेहत से जुड़ी समस्याएँ परेशानी दे सकती हैं. अगर आप लम्बे वक़्त के लिए निवेश करें, तो अच्छा-ख़ासा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. नौकरी कर रहे जातक यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने का मन बनाएंगे, तो उसके लिए समय निकालने मे आज सफल होंगे.



शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें

कन्या राशि - The star



अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें. मामलों को सुलझाने की कोशिश में योजनाओं और मनोभावों में बदलाव आ सकता है. आपको अपने प्रिय को ख़ुद के हालात समझाने में दिक़्क़त महसूस होगी.



लक्ष्मी-नारायण के मंदिर में लड्डू का भोग लगाएँ



तुला राशि - The chariot



आप दूसरों पर कुछ ज़्यादा ख़र्चा कर सकते हैं. आज के दिन बिना कुछ ख़ास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में क़ामयाब रहेंगे. दफ़्तर में बेवजह टांग खींचने वाले आपको ग़ुस्सा दिला सकते हैं



तुलसी के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं.



वृश्चिक राशि- Queen of pentacles



किसी भी क़ीमत पर अपना आपा न खोएँ, नहीं तो परिवार में कभी न मिटने वाली दरार पड़ सकती है. अगर आप कोशिश करें तो आप शांति और तालमेल बनाए रखने में क़ामयाब रहेंगे.



पीले वस्त्र पहनें या पीला रूमाल साथ रखें.



धनु राशि - Reverse of death



आपकी व्यक्तिगत समस्याएँ मानसिक शांति को भंग कर सकती हैं. मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और अच्छा पढ़ें. निवेश करने और अनुमान के आधार पर पैसे लगाने के लिहाज़ से अच्छा दिन नहीं है



भगवान विष्णु के मंदिर जाएं.



मकर राशि -The moon



विद्यार्थियों को यदि किसी परीक्षा के लिए आवेदन करना है, तो वह आज कर सकते हैं. यदि आपने साझेदारी में किसी व्यापार को करने की सोची है, तो उसे कुछ समय के लिए टाल दें.



ॐ ग्रां ग्रीं ग्रों स: गुरुवे नम: मंत्र का 108 बार जप करें.



कुंभ राशि- The magician



आज के दिन आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मुमकिन है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करें या आपका बटुआ खो भी सकता है ऐसे मामलों में सावधानी की कमी आपको नुक़सान पहुँचा सकती है.



श्रीहरि को पीले फूल अर्पित करें.



मीन राशि - The Emperor



रियल एस्टेट और वित्तीय लेन-देन के लिए अच्छा दिन है. अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि आज के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं.



तुलसी में दीपक जलाएं