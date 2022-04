टैरो राशिफल 23 अप्रैल 2022: मिथुन राशि वालों का होगा बड़ा काम, ऐसा रहेगा दिन

मेष: The Star



आज आपको भावनाओं में बहकर किसी भी निर्णय को लेने से बचना होगा. यदि आपने ऐसा किया, तो आपके विरोधी भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आपको सतर्क कर रहना होगा.



उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें



वृष: The moon



इस समय बिजनेस में ज्यादा मेहनत और ध्यान देने की जरूरत है. हालांकि पब्लिक डीलिंग, ऑनलाइन, मीडिया से जुड़े बिजनेस में उचित गतिविधियां चलती रहेंगी. नौकरी में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का उचित सहयोग बना रहेगा.



उपाय: पीपल के पेड़ में शाम को जल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं.



मिथुन: Two of cups



किसी बड़े काम से संबंधित सकारात्मक बात हो सकती है, जिससे तनाव कम होता हुआ नजर आएगा. मित्रों के साथ समय बिताने की कोशिश करें.तरोताजा महसूस होगा और खुद की प्रयत्नों की वजह से अच्छे बदलाव दिखाई दे सकते हैं.



उपाय: सेवकों और सफाइकर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें



कर्क: six of pentacles



करियर में आ रहे बदलाव के साथ तालमेल बनाए रखेंगे तो सफलता मिल सकती है. काम की अधिकता रहेगी, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार ही काम को अंजाम दें. कोई शुभ समाचार मिलने से आप खुद को भावनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे. आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा.



उपाय;छाया दान करे



सिंह: nine of wands



बिजनेस में परेशानियां बनी रहेंगी. काम ज्यादा होने से अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ना लें. धन संबंधी मामलों में किसी के साथ समझौता करना आपके लिए नुकसानदेह रह सकता है. ऑफिस में माहौल सुकून भरा रहेगा.



उपाय: ‘ऊं शं शनैश्चराय नम मंत्र का जाप करें



कन्या: Two of wands



रोज़मर्रा की थकान भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय रचनात्मक में मनोनुकूल कार्य के लिए भी जरूर निकालें, इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और रिलैक्स महसूस करेंगे. घर के रखरखाव संबंधी गतिविधियों पर भी समय व्यतीत होगा.



उपाय: ऊँ शं शनैश्चाराय नमः का जाप करें



तुला: nine of swords



अचानक ही कुछ ऐसा खर्चा आ सकता है कि कटौती करना भी संभव नहीं होगा.इस समय आर्थिक स्थिति कुछ मध्यम रहेगी. आज अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए असमंजस की स्थिति रहेगी. विरोधियों की गतिविधियों को भी नजरअंदाज ना करें.



किसी गरीब को अन्न का दान करें



वृश्चिक: The Fool



बिजनेस में नए काम की शुरुआत करने से पहले सोच-विचार करें या आज स्थगित ही रखें. समय अनुकूल नहीं है. किसी की सलाह भी आपके लिए परेशानी की वजह बनेगी.पति-पत्नी के बीच सामंजस्य में कुछ कमी रह सकती हैं. परंतु दूसरों से उम्मीद करने के बजाए अपने स्वभाव में भी बदलाव लाना जरूरी है.



उपाय: शाम को अपने घर में गूगुल का धूप जलाएं



धनु: The Strength



पैसा उधार दिया हुआ है तो उसकी वसूली करने का अनुकूल समय है. आपका सोच समझकर निर्णय लेना, और कोशिश करके अधिकतर काम स्वयं ही निपटाना आपको सफलता देगा.दिक्कत आने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद आपके लिए बहुत ही सहायक रहेगी.



उपाय: काले उरद का सेवन करे



मकर: Queen of cups



कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटीशन बढ़ सकता है. काम करते वक्त सेहत संबंधी गतिविधियों का भी ध्यान रखना जरूरी है. ऑफिस के काम घर से ही पूरे होते रहेंगे. लेकिन साथ ही दिक्कतें भी बढ़ेगी.



उपाय: सुंदरकांड का पाठ



कुंभ: five of wands



व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करके अपने घर परिवार की जरूरतों का ध्यान रखें. कोई नकारात्मक बात आपके आत्मविश्वास को डगमगा सकती है. यह समय घबराने की बजाए समझदारी से काम करने का है.बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें.



उपाय: घर में कपूर से धूनी दें



मीन: eight of wands



बिजनेस में आंतरिक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है. काम करने के तरीकों में बदलाव लाने होंगे. कर्मचारियों गतिविधियां परेशान कर सकती हैं, परंतु तनाव लेने के बजाए समझदारी से समस्या का हल निकाले.



उपाय:श्री सूक्त जी का पाठ करे



