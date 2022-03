टैरो राशिफल 22 मार्च 2022 : मेष राशि वालों को गलत फैसला लेना पड़ सकता है भारी, ऐसा रहेगा आपका दिन

मेष राशि: Two of cups



जमीन जायदाद पर बड़े खर्च की संभावना है. आत्मविश्वास में कमी के चलते गलत फैसले ले सकते है. पैसों का लेन-देन सावधानी से करें. यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.



घर के दक्षिण दिशा में लाल पुष्प लगाएँ

वृषभ राशि: Page of pentacles



व्यापार विस्तार करने के लिए कर्ज की जरूरत होगी. भूमि भवन संबन्धित मामले आज सुलझ सकते है. संतान के सफल होने से मन प्रसन्न रहेगा. कार्य के प्रति समर्पित रहें लाभ होगा.

हनुमान चालीसा का पाठ करें

मिथुन राशि: Reverse of Queen of wands



दुःख का चिंतन न करना ही उसकी औषधी है. जो बित गया उसे एक सपने की तरह भुला दें. आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते है. संतो का सानिध्य प्राप्त होगा.

सुंदरकांड का पाठ करे

कर्क राशि: The hermit



कार्यों में रुकावट आ सकती है. कार्य स्थल पर बार-बार खराब हो रही मशीनरी के लिए अपने कार्य स्थल पर वास्तु अनुरूप परिवर्तन कराने से लाभ होगा. संतान के विवाह प्रस्ताव आज आ सकते है.



वृक्षारोपण करे

सिंह राशि: Ace of wands



शासन प्रशासन की अड़चने आज आ सकती है. जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, सही समय का इंतजार करें. वाहन सुख संभव है. जीवन साथी के साथ समय व्यतीत होगा.

लाल फलों का दान करे

कन्या राशि: Queen of cups



स्वयं को अकेला महसूस करेंगे. किसी भी बात को सोच समझ कर जवाब दें. कार्यस्थल पर गलत आरोप लग सकते है, सतर्क रहें. माता-पिता से विवाद की स्थिति बन सकती है, शांत रहें.



गुड़ और लाल चंदन का इस्तेमाल

तुला राशि: The star



पूर्व में लिए गए निर्णय बदलना पड़ेंगे. संतान के भविष्य के प्रति आज कुछ कठोर फैसले लेना होंगे. राजकार्य में अवरोध आएंगे पर अपने विवेक से उनको हटाने में सफल होंगे. आकस्मिक लाभ संभव है.



सूर्य अस्त से पहले नमक का उपयोग नहीं करें



वृश्चिक राशि: Reverse of death



कई दिनों से सोच रहे मकान का सपना आज पूरा हो सकता है. झूठ बोलना परेशानी में ला सकता है. सहयोगी आप की कार्यशेैली पर सवाल उठा सकते है.



माथे पर चंदन का तिलक लगाये



धनु राशि: The sun



नए वस्त्रों की प्राप्ति होगी. अपने वाक्य चातुर्य से सभी को प्रभावित करेंगे. अपनी जीवनशैली को बदलें लाभ होगा. निजी जिंदगी में दुसरों को प्रवेश न दें. कर्मचारियों से परेशान रहेंगे.



उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण नाम से जाना जाता है. इस दिशा का आधिपत्य सूर्यदेव के पास है. इस दिशा में बुद्धि और विवेक से जुड़े कार्य करें



मकर राशि: Two of swords



जमीन जायदाद के लिए विवाद हो सकता है. विरोधी सक्रीय होंगे. समाज में कुछ लोग ऐसे भी है, जो आप की उन्नति नहीं देख सकते. पुराना रोग उभर सकता है. दिया हुवा पैसा वापस आने में अभी समय लगेगा.



शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलायें



कुंभ राशि: The fool



अपने कार्य को करवाने के लिए किसी से सिफारिश करनी पड़ेगी. मन पसंद भोजन की प्राप्ति होगी. माता के स्वास्थ में सुधार होगा. घर परिवार में शान्ति के लिए हनुमान जी की आराधना करें.



मेनगेट के दोनों तरफ दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं



मीन राशि: Nine of pentacles



आप किसी का भला करने जाते है और स्थिति विपरीत हो जाती है, सतर्कता से काम करें. कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बड़ों की राय जरुर लें. अपने जिद्धि व्यवहार के चलते आपसी संबंध बिगड़ सकते है.



आदित्य ह्रदय स्त्रोत का पाठ करें