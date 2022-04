टैरो राशिफल 20 अप्रैल 2022: तुला राशि वालों को मिलेगी सफलता, ऐसा रहेगा आपका दिन

मेष - page of swords



आज घर-परिवार में धर्ममय वातावरण देखा जाएगा. क‍िसी धार्मिक यात्रा का भी प्‍लान बन सकता है. शाम के समय क‍िसी दोस्‍त के आने से मन काफी प्रसन्‍न रहेगा.



उपाय: गुड़ और धनिए का भोग गणपति भगवान को लगायें



वृषभ - The Fool



आर्थिक परेशानियों के चलते आपको आलोचना और वादविवाद का सामना करना पड़ सकता है- ऐसे लोगों से “न” कहने के लिए तैयार रहें, जो आपसे ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगाए हों.



दूर्वा भगवान गणेश जी को समर्पित करे



मिथुन- The hermit



संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी या अन्य किसी मुद्दे को लेकर जो गलतफहमी या चल रही थी, वह किसी की मध्यस्थता से हल हो जाएगी. पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का स्नेह एवं आशीर्वाद आप पर बना रहेगा. आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी.



उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं.



कर्क - Two of cups



काम से संबंधित बातों का खुद के ऊपर अधिक तनाव ना होने दें, क्योंकि भली काम में फिलहाल स्थिरता नहीं है, लेकिन भविष्य में आपको और भी बड़ा समझौता प्राप्त होने वाला है.



उपाए: हरी सब्ज़ी का दान करें



सिंह- Five of pentacles



काम से संबंधित बातों में डिसिप्लिन आज के दिन महत्वपूर्ण रहेगा. साथ में आप को दी गई जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करें वरना आपके प्रतिस्पर्धी आपके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं.



उपाए: गणपति जी की सफेद रंग की प्रतिमा स्थापित करें.



कन्या: Queen of wands



लोगों की बातें और लोगों के व्यवहार से संबंधित आप अधिक विचार कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी शक्ति बेवजह खर्च हो तो रही है, साथ में आपको भावनात्मक तकलीफ से भी गुजरना पड़ेगा. शरीर में बढ़ती गर्मी तकलीफ दायक होगी. माउथ अल्सर जैसी भी तकलीफ हो सकती है.



उपाए: गणेश को बुधवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं.



तुला- Three of cups



आपके क्षेत्र से अलग क्षेत्र में काम करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, लेकिन नए क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ते समय थोड़ा सोच-समझकर काम बनाने की आवश्यकता होगी.



उपाय: कार्तिक भगवान की पूजा करें



वृश्चिक - The Strength



कार्यक्षेत्र में चल रही किसी भी प्रकार की दिक्कत को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें. रिलेशनशिप से संबंधित बातों के बारे में सोचकर आपको अधिक तनाव हो रहा है, इसलिए खुद को मानसिक स्वरूप से पहले स्थिर बनाएं और बाद में पार्टनर या रिलेशनशिप के बारे में सोचें.



उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.



धनु - The Sun



आपको मिले कार्य के द्वारा ही आपको स्थिरता प्राप्त हुई है, लेकिन इसी कार्य से संबंधित आपके रुचि कम महसूस हो रही है. यह केवल कार्य से संबंधित हो रही तकलीफों के कारण है. आप तकलीफों को नजरअंदाज करके इस कार्य के द्वारा क्या फायदा आपको मिला है



उपाए: गणेश स्तुति का पाठ करें



मकर - Six of Pentacles



काम से संबंधित लिए गए निर्णय की वजह से कई लोग आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने निर्णय में बदलाव लाना नहीं है. कमर दर्द कुछ देर बेचैन कर सकता है.



उपाय: नारायण कवच का पाठ करे



कुंभ - ten of swords



काम से संबंधित बातें प्रगति की ओर बढ़ेंगी, लेकिन अचानक से ही किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की वजह से काम रुक सकते हैं. अपनी इच्छाशक्ति को बनाए रखकर काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी.



उपाय: गायत्री मंत्र का जाप कारें



मीन - Queen of pentacles



मित्रों के साथ बिताया हुआ वक्त आपके लिए आज अत्यंत महत्वपूर्ण होगा. इसलिए यदि कोई खुद होकर आपसे मिलने की योजना बना रहा है तो उसे नकारे नहीं. अपनी चिंता और नाराजगी को पार्टनर के सामने प्रकट करते समय उनकी मानसिक अवस्था को भी जानने की कोशिश करें.



उपाय: किन्नरों को दान दे