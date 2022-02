टैरो राशिफल 2 फरवरी 2022: धनु राशि वालों की करियर में होगी उन्नति, इन लोगों के कामों में आएंगी रुकावटें

मेष: Queen of cups



विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. अपनी महत्वपूर्ण बातें किसी से भी शेयर ना करें. तथा जमीन जायदाद अथवा रुपए पैसे संबंधी कोई कार्यवाही करते समय ध्यान दें, कि इनकी वजह से रिश्तो में दरार ना आए.



गणेश जी को दूर्वा अर्पित करे



वृष: Page of pentacles



व्यवसाय की दृष्टि से समय ज्यादा अनुकूल नहीं है. परंतु फिर भी मेहनत और प्रयास से करियर से जुड़ी समस्याओं का काफी हद तक निवारण होगा. नौकरी पेशा लोगों को आज भी ऑफिस का काम घर पर करना पड़ सकता है.



माँ सरस्वती की आराधना करें



मिथुन: The strength



नए व्यवसायिक अनुबंध मिलने की पूरी संभावना है. मार्केटिंग और प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाने में समय दें. नौकरीपेशा लोगों के अपने अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे.



इलाइची गणेश जी को चढ़ाएं



कर्क: The star



आपके द्वारा लिए गए छोटे-मोटे रिस्क आपको प्रगति दिखाएंगे, इस कारण आपका विश्वास बढेगा, लेकिन अहंकार और अति विश्वास के कारण नुकसान हो सकता है. मित्र परिवार में जो लोग आपका साथ देते हैं.



जैसमीन एसेन्स का प्रयोग करें



सिंह: Fool



निकट संबंधियों से सहयोग मिलेगा. संतानपक्ष कि चिंता सताएगी. इस समय व्यवसाय में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. इस वजह से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. किसी खास कर्मचारी के अचानक चले जाने से कार्य क्षेत्र की व्यवस्था में कुछ दिक्कतें आएंगे.



तुलसी में दीपक जलायें



कन्या: Six of swords



व्यावसायिक स्थिति सामान्य रहेगी. अकाऊंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है. नौकरी में लाभ मिलेगा. प्रोफैशनल डील करने से बचें. घर का वातावरण सुखद बना रहेगा. प्रेमी प्रेमिका के मध्य गलतफहमी की वजह से संबंधों में खटास आ सकती हैं.



महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे



तुला: Wheel of fortune



योजनाओं की पूर्ति में देरी होगी. भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे. धैर्य से अधूरे कार्य पूरे करेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. परंतु बदलते वातावरण की वजह से लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें.



गणेश स्तुति पढ़ें



वृश्चिक: Moon



सोशल गैदरिंग में जाएंगे. प्रभाव में वृद्घि होगी. विरोधी शांत रहेंगे. असमंजस की स्थिति से बाहर आएंगे. व्यावसायिक लाभ होगा. व्यापारी वर्ग से जुड़े लोगों को अपने काम के बदले में कितना मुनाफा प्राप्त हो रहा है, इस बात पर ध्यान देकर काम करना होगा.



लव पार्टनर के स्वभाव को जानने की कोशिश करें.राधा कृष्णा जी की पूजा करें



धनु: Ace of pentacles

भाग्योदय होगा. करियर में उन्नति होगी. संतान के सहयोग से उन्नति होगी. रूका हुआ कार्य पूरा होगा. अचानक धन लाभ मिलेगा. प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य रुका हुआ है तो आज उससे संबंधित गतिविधियां शुरू हो सकती हैं.



ॐ के उच्चारण से ध्यान लगाएं



मकर: The hermit



योजनाबद्ध होकर कार्य करेंगे. संपत्ति संबंधी मामलात परेशान करेंगे. व्यावसायिक क्षेत्र में निराश होंगे. स्टुडैंटस् हेतु दिन अच्छा है. सपनों को पूरा करने के लिए कोई गलत रास्ता ना अपनाएं.जल्दबाजी में किए गए कार्याे के कारण हानि भी भुगतनी पड़ सकती है.



मां लक्ष्मी को कमल कि पुष्प अर्पित करे



कुंभ: Nine of wands



सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. व्यावसायिक लाभ से खुशी होगी. व्यक्तिगत जान-पहचान से लाभ होगा. दूसरों को सलाह देने से बचें. व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा. आप अपनी योग्यता व क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करेंगे.



गणेश जी को पान के पत्ते में सुपारी रख कर अर्पित करे



मीन: The lovers



राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. ऑफीस में अधिकारीगण सहयोग करेंगे. अकस्मात व्यवसायिक लाभ होगा. यात्रा लाभप्रद रहेगी. दांपत्य जीवन में मधुरता बनाने के लिए सदस्यों का साथ साथ समय व्यतीत करना भी जरूरी है. परिवार के साथ किसी अच्छी जगह पर डिनर का प्रोग्राम अवश्य बनाएं.



घर में लोबान से धूनी दें