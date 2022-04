टैरो राशिफल 16 अप्रैल 2022: जानें कैसा रहेगा आपका दिन, इन लोगों के कामों में आएंगी रुकावटें

मेष राशि ..*- Reverse of page of cups

आज आँख ,नाख, कान के रोग आपको परेशान कर सकते है ,व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे ,नए रिश्तों की शुरुवात हो सकती है

उपाय: रुद्राक्ष की माला गले में धारण करने से रोग निवारण में सहायता

वृषभ राशि ...*- hermit

आज घर के बहार किसी से भी बहस न करे ,वाद विवाद हो सकता है ,स्वस्थ्य का ध्यान रखें , खर्चो पर नियंतरण करें



उपाय: मिश्री का दान शांति प्रदान करेगा



मिथुन राशि..- queen of pentacles



आपके रुके हुए महत्वपूर्ण मामलो में सफलता मिलने का योग है,कोर्ट कचेरी से बचे , बच्चों पर ध्यान दें

उपाय:सतनाजा दान देने से सफलता मिलने का योग है



कर्क राशि.. * - page of wands



आज आप व्यापार ,कमोडिटी ,शेयर बाजार में निवेश करने से बचे ,धन लाभ हो सकता है , रिश्तों में मधुरता आएँगी , celebration का समय है



उपाय:अपने वजन के बराबर हरा चारा गाये को देने से लाभ मिलेगा

सिंह राशि .. - sun



धार्मिक कार्यो में रूचि ले सकते है ,आपका मनोबल बढ़ेगा , पार्टनरशिप में काम करना ाचा रहेगा रिश्तों में तनाव आज ख़तम होगा

उपाय: मंदिर में ढाई किलो चावल का दान दे



कन्या राशि ..* - fool



आपका विदेश जा कर व्यापार करने के प्रवल योग है, सरकारी लाभ हो सकता है ,फिजूलखर्ची से बचें , परिवार के साथ समय बिताएंगे



उपाय:खिचड़ी दान देने से मनोरथ पूर्ण होगें

तुला राशि ...* - Tower



परिस्तिथिआ आपके अनुकूल रहेंगी , किसी के काम में interfere न करें, surprise gift mil सकता है , नए rozgaar mil सकता है



उपाय: घर के साउथ में दीपक जलाएं



वृश्चिक राशि ..* - six of wands



आज आधायत्मिक गुरूजी या पूरोहित को घर बुला सकते हो, महत्वकांक्षाये फलीभूत होंगी , बाहर का खाना न खाएं स्वास्थय ख़राब हो सकता है



उपाय: ऊँ घृणि सूर्याय नम: mantra ka jaap kare

धनु- knight of swords



Aaj वाद विवाद हो सकता है ,अपने मन को शांत रखे , लोन के लिए apply न करें



उपाय:भगवन विष्णु की उपासना करें



मकर राशि ...* - moon



करियर में अच्छे खासे बदलाव हो सकते हैं। आपको जो भी अनुभव मिला है, आज आप उसका उपयोग अपने निजी जीवन में कर सकते हैं।

उपाय: कांच के बर्तन में जल भरकर उसमे चाँदी का सिक्का डाल कर रखे ,शुभ समाचार मिलेगा



कुम्भ राशि.. * star



पेट रोगो का आज उपचार करवा सकते है, कामकाज और सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखेंनौकरी-के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिल सकती है।



उपाय:अपने वजन के बराबर सतनाजा दान देने से रोग निवारण में सहायता मिलेगी



मीन राशि.. ** - nine of cups



आज अनजान व्यक्ति से कुछ लेकर नहीं खाना ,लोगों की मदद और सेवा करेंगे। कामकाज ज्यादा रहेगा।नए काम शुरू हो सकते हैं।

उपाय: साबुत दाना का दान हितकारी होगा