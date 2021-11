टैरो राशिफल 15 नवंबर 2021: तुला राशि वालों की बड़ी चिंता होगी दूर, आपके लिए आज कैसा रहेगा दिन?

मेष: Queen of cups

व्यापार में अच्छे रुझान देखने को मिलेंगे. काम की गति सामान्य रहेगी और सफलता प्राप्‍त होगी. त्योहारी चहल पहल में व्यापारिक व्यस्तता बढ़ेगी और साथ ही अच्छा व्यापार भी देखने को मिलेगा. नौकरीपेशा वर्ग में काम के अधिक बोझ के कारण व्यस्तता बनी रहेगी.

उपाय- चांदी या स्टील के पात्र में खाना या पानी पीएं

वृषभ: The star

आपको व्यापारिक तनाव से जूझना पड़ सकता है. किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण कोई सरकारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. व्यापार में किसी कारण से गिरावट आ सकती है. मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी. नौकरीपेशा वर्ग में आज दबाव में काम करना होगा.

उपाय- शिव चालीसा का पाठ करें

मिथुन: Nine of pentacles

परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर टकराव बढ़ेगा लेकिन जल्द सुलह भी हो जाएगी. आज आपके जीवन में खुशियां आएंगी. व्यापार में अधिक देनदारी चिंता का विषय रहेगी. वहीं आपकी फंसी हुई पेमेंट के कारण भी आपका काम प्रभावित हो सकता है.

उपाय- ॐ मंत्र का उच्चारण करें

कर्क: Ace of wands

व्यापार में बिक्री होती रहेगी लेकिन उधार माल देने का सिलसिला जारी रहेगा जिसके कारण व्यापार में नगदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा वर्ग में आज आपकी किसी लापरवाही के कारण कोई नुकसान या सरकारी जुर्माना आदि हो सकता है तो अपने काम में सतर्कता बरतें.

उपाय- माथे पर चंदन का तिलक लगाएं



सिंह: The hermit

कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं आने से तनाव रहेगा. काम की अधिकता की वजह से अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ना लें. धन संबंधी मामलों में किसी के साथ समझौता करना आपके लिए नुकसानदेह रह सकता है.

उपाय- शाम को गाय के घी से मेनगेट के दोनों तरफ दीपक जलाएं



कन्या: Fool

स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को काम से संबंधित अधिक सतर्कता रखने की आवश्यकता है. आज आपकी आर्थिक आवक बढ़ने वाली है, लेकिन कायदे के दायरे में रहकर ही काम करने की आवश्यकता होगी. अतिरिक्त रिस्क न लें, जिसके कारण आपको और परिवार को चिंता हो सकती है.

उपाय- मिशरी का सेवन करें

तुला: Nine of Wands

लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता का समाधान मिलने से सुकून मिलेगा. परिवारिक सदस्यों के साथ निवेश संबंधी गतिविधियों पर भी विचार विमर्श होगा. युवाओं को कैरियर से संबंधित इंटरव्यू में सफलता भी मिल सकती हैं.

उपाय- शिव चालीसा का पाठ करें



वृश्चिक: Eight of Cups

अपनी योजनाओं को पूरी तरह से सोच-विचार करके ही क्रियान्वित करें. जल्दबाजी से दिक्कतें बढ़ सकती हैं. कभी-कभी आपके विचारों में संकीर्णता भी हावी हो जाती है. आत्म अवलोकन द्वारा अपनी इस कमीं को भी दूर करने का प्रयास करेंं.

उपाय- श्री सूक्त जी का पाठ करें

धनु: The sun

व्यवसायिक परिस्थितियां कुछ अनुकूल होगी. इस समय बाहरी संसाधनों द्वारा कोई उचित ऑर्डर मिलने की संभावना है. पूरी तरह प्रयासरत रहे तथा उपलब्धियों को हाथ से निकलने ना दें. ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलेगी.

उपाय- सफेद चीजों का सेवन करें

मकर: Strength

अपने घर परिवार पर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें. इसका असर घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है. बदलते मौसम की वजह से एलर्जी जैसी दिक्कत रहेगी. पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें.

उपाय- सफेद पुष्प पानी में डालकर स्नान करें

कुंभ: The chariot

आपकी दृढ़ता और बौद्धिकता आज का दिन बहुत सफल बनाएगी. आप हर वह लक्ष्य प्राप्त करेंंगे जो आपने आज करने के लिए निर्धारित किया है. आज आपके व्यापार या काम में कोई गलती न होना आपके अच्छे कर्म के कारण है, इसलिए कृतज्ञ रहे.

उपाय- नम: शिवाय का जाप करें

मीन: Ace of wands

हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते जाएं, अवश्य ही सफलता मिलेगी. पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का सहयोग भी रहेगा. घर में बच्चे की किलकारी से संबंधित शुभ सूचना मिलने से प्रसन्नता का माहौल रहेगा.

उपाय- शिव परिवार की पूजा परिवार के साथ करें