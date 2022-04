टैरो राशिफल 15 अप्रैल 2022: वृश राशि वालों को मिलेगी सफलता, ऐसा रहेगा आपका दिन

मेष - The Sun



आज का दिन आपके चारों ओर का वातावरण सुखमय रहेगा. आपको घर व बाहर दोनों ही जगह से एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे. जीवनसाथी से आपका कोई वाद विवाद हो सकता है, आपको बात संभालनी होगी ना कि उसे बढ़ाना है.



दुर्गा सप्तशती का पाठ करे



वृष- Queen of Cups



किसी नए व्यवसाय को शुरू करेंगे, तो उसमें आप सफलता हासिल करेंगे. आपको यदि किसी व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले, तो अवश्य करें. आप मंदिरों में गरीबों की सेवा के लिए दान देंगे. आप अपने मित्रों व परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक आयोजन व धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं.



लक्ष्मी चालीसा का पाठ करे



मिथुन - The Chariot



आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहेगा. आपको अपने व्यवसाय के रुके हुए कार्यों की ओर ध्यान देना होगा व उनको प्राथमिकता देनी होगी, तभी आप अपने व्यापार में मुताबिक लाभ कमा पाएंगे. सरकारी नौकरी से जुड़ी महिलाओं से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा.



श्री मंत्र का उच्चारण करे



कर्क - The Lovers



ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है. आज आपको खाली बैठे लोगों के साथ समय व्यतीत करने से बचना होगा और अपने काम की ओर ध्यान लगाना होगा. व्यापार में यदि आप कुछ धन निवेश करेंगे, तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगा.



ॐ क़लीं मंत्र का जप करे



सिंह - Eight of Swords



आज का दिन आपके लिए सुख समृद्धि वाला रहेगा. आप अपने लिए कुछ चीजें खरीदने पर भी कुछ धन व्यय करेंगे, जिसे देखकर आपके शत्रु आपसे ईर्ष्या करेंगे. यदि ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार दिया तो, वह बाद में आपके रिश्तो में दरार पैदा करवा सकता है.



दुर्गा चालीसा पढ़े



कन्या- six of cups



अविवाहित जातकों के जीवन में आज किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है. विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों व सहयोग से किसी परीक्षा में उत्तम सफलता प्राप्त होगी, जिससे परिवार में कुल का नाम और रोशन होगा. पिताजी को यदि कोई रोग चल रहा है, तो उनके कष्टों में बढ़ोतरी हो सकती है.



ग़रीबों में अन्न का दान करे



तुला- None of wands



आज सोसायटी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा. लव पार्टनर की किसी बात से समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ फायदों को देखते हुए इसमें कोई नुकसान भी नहीं है. भाई या पड़ोसी का सहयोग मिलेगा और रुका हुआ कार्य पूरा होगा.



धार्मिक पुस्तक दान करे



वृश्चिक- Five of swords



मन प्रसन्न रहेगा, परन्तु बातचीत में संयत रहें. शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें. मित्रों से सद्भाव बनाये रखें. कारोबार में वृद्धि होगी. स्वास्थ्‍य का ध्यान रखें. पर‍िवार का सहयोग मिलेगा. कुटुम्ब-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य होंगे. भाइयों में मतभेद हो सकते हैं.



तुलसी में दीपक जलाए



धनु- eight of cups



बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उनके लिए भी कुछ समय व्यतीत करना जरूरी है. काम की अधिकता की वजह से कभी कभी गुस्सा और चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी दिनचर्या पर ही पड़ेगा.



घर में कपूर की धूनी दें



मकर- The Empress



कार्य क्षेत्र में किसी भी नई योजना पर काम करने के लिए समय पक्ष में नहीं है. इसलिए वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें. मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए अभी इंतजार करना जरूरी है.



घर में लोबान जलाएँ



कुम्भ- Knight of Pentacles



आज भाग्य का सितारा प्रबल होकर आपके रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करने वाला है. घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह व मार्गदर्शन पर अवश्य ध्यान दें. उनकी सलाह तथा आशीर्वाद आप के लिए वरदान साबित होगा. उचित समय का भरपूर उपयोग करें.



लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करे



मीन - Six of cups



संतान के करियर संबंधी किसी समस्या को लेकर दोस्तों से अच्छी सलाह मिलेगी. तनाव भी दूर होगा. राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेगी.



ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नम: का जाप करें