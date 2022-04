टैरो राशिफल 14 अप्रैल 2022: मिथुन राशि वालों के घर में रहेगी अशांति, करें ये उपाय

मेष- Two of cups



घर में आपके उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी,लेकिन परिवार में सभी सदस्य आपकी बात मानते नजर आएंगे, जिसे देखकर आपको प्रसन्नता होगी. आप किसी भूमि,वाहन,मकान आदि की भी खरीदारी कर सकते हैं.



उपाय: विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें



वृष- The Fool



आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक आयोजन में भी सम्मिलित होंगे. कार्यक्षेत्र में आज आपको मन मुताबिक कार्य न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा,लेकिन फिर भी आप मुख से प्रसन्न नजर आएंगे.



उपाय: साबूत हल्दी भगवान विष्णु पर अर्पित करें



मिथुन- page of wands



आज का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रहेगा. आपको अपने परिवार में अशांति के माहौल को देखकर तनाव रहेगा,जिसके कारण आप अपने किसी परिजन से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं. यदि किसी की मदद करने का मौका मिले,तो उसमें बहुत अधिक आगे ना बढे,नहीं तो लोगों इसे आपका स्वार्थ समझेंगे.



उपाय: ॐ क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें



कर्क- Reverse of Tower



आप अपने कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याओं को भी धैर्य रखकर निपटाएंगे,तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी. विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को कोई बेहतर लाभ का अवसर मिल सकता है. संतान को आप किसी परीक्षा में भाग दिलाने के लिए व्यस्त रहेंगे,जिसके कारण आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे.



उपाय: धार्मिक पुस्तकों का दान कर



सिंह- king of cups



आज का दिन आपके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा. आपको कुछ जनसभाएं भी करने का मौका मिलेगा,जिससे आपके मित्रों की संख्या में इजाफा होगा.आप कुछ समय धार्मिक कार्यक्रम में व्यतीत करेंगे,जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी.



उपाय: सतनजा दान करें



कन्या- five of wands



किसी भी योजना को बनाते समय दूसरों के निर्णय को ज्यादा प्राथमिकता ना दें. अन्यथा आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं. अपने भाइयों अथवा नजदीकी संबंधियों के साथ आज किसी तरह के वाद-विवाद की भी स्थिति बन रही है.



उपाय: अन्न का दान करें



तुला- nine of swords



व्यवसाय में अभी गतिविधियां पहले जैसी ही चलेंगी.. ज्यादा सुधार आने की उम्मीद नहीं है. लेकिन धैर्य और संयम से आप व्यवस्था को उचित बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे. नौकरी पेशा व्यक्ति ध्यान दें कि फाइल वर्क में गलती होने की आशंका है.



उपाय: ॐ मंत्र का जाप करें



वृश्चिक- knight of pentacles



सामाजिक दायरा बढ़ेगा. तथा आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव आएगा. अगर कोर्ट के संबंधी कोई कार्यवाही चल रही है, तो फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है. बच्चों तथा परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मनोरंजन में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा.



उपाय: केले के पौधे में जल अर्पित कर पूजा अर्चना करें.



धनु- The Strength



राजकीय सहयोग प्राप्त होगा. कारोबार में वृद्धि होगी. विरोधी सक्रिय रहेंगे. निवेश शुभ रहेगा. बुद्धि का प्रयोग करें. नौकरी में प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी. धर्म-कर्म में रुचि रहेगी. सत्संग का लाभ मिलेगा. तीर्थयात्रा की योजना बनेगी.



उपाय: श्री कृष्णा जी को बांसुरी अर्पित करें

मकर- the chariot



आर्थिक पक्ष को ठीक रखने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. कुछ लोग आपकी उपलब्धियों से जलन करते हुए आपकी मानहानि करने की कोशिश करेंगे. इसलिए इन सबकी तरफ से चौकन्ना रहना जरूरी है.



उपाय: विष्णु चालीसा का पाठ करें



कुम्भ- The sun



किसी भी कार्य में दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें. आपको नई संभावनाएं मिलने वाली है. अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखकर काम करने से आपकी बहुत सी परेशानियों का हल निकलेगा.



उपाय: बच्चों को किताबें दान करें



मीन- six of pentacles



अपनी वस्तुएं, दस्तावेज आदि संभालकर रखें. क्योंकि चोरी होने या खोने की स्थिति बन रही है. अगर घर के रखरखाव और साज-सज्जा संबंधी योजनाएं बन रही है तो बजट का ध्यान रखना जरूरी है. अन्यथा लोन लेने जैसी स्थिति भी बन सकती हैं.



उपाय: नारायण कवच का पाठ करें

