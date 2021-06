टैरो राशिफल 12 जून 2021: मकर की होगी करियर में तरक्की, जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन?

Tarot horoscope 12 june 2021: टैरो कार्ड कह रहे हैं कि आज मकर राशि वालों के करियर में अच्छे खासे बदलाव हो सकते हैं. आपको जो भी अनुभव मिला है, आज आप उसका उपयोग अपने निजी जीवन में कर सकते हैं.

मेष- Reverse of page of cups

आज आंख ,नाख, कान के रोग आपको परेशान कर सकते है, व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे ,नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है.

उपाय: रुद्राक्ष की माला गले में धारण करने से रोग निवारण में सहायता मिलेगी.



वृषभ- hermit

आज घर के बाहर किसी से भी बहस न करे ,वाद विवाद हो सकता है ,स्वस्थ्य का ध्यान रखें , खर्चो पर नियंत्रण करें.

उपाय: मिश्री का दान शांति प्रदान करेगा.



मिथुन- queen of pentacles

रुके हुए महत्वपूर्ण मामलो में सफलता मिलने का योग है, कोर्ट कचेरी से बचे, बच्चों पर ध्यान दें.

उपाय: सतनाजा दान करने से सफलता मिलने का योग है.

कर्क- page of wands

आज आप व्यापार ,कमोडिटी, शेयर बाजार में निवेश करने से बचे, धन लाभ हो सकता है, रिश्तों में मधुरता आएंगी, खुशियां मनाने का समय है.

उपाय: अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को देने से लाभ मिलेगा.

सिंह- sun

धार्मिक कार्यो में रूचि ले सकते है ,आपका मनोबल बढ़ेगा , पार्टनरशिप में काम करना अच्छा रहेगा रिश्तों में तनाव आज खत्म होगा.

उपाय: मंदिर में ढाई किलो चावल का दान दे.

कन्या- fool

आपका विदेश जा कर व्यापार करने के प्रवल योग है, सरकारी लाभ हो सकता है, फिजूलखर्ची से बचें, परिवार के साथ समय बिताएंगे.

उपाय: खिचड़ी दान देने से मनोरथ पूर्ण होगें.

तुला- Tower

परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, किसी के काम में हस्तक्षेप न करें, सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, नए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं.

उपाय: घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं.

वृश्चिक- six of wands

आज आधायत्मिक गुरूजी या पूरोहित को घर बुला सकते हैं. महत्वाकांक्षाएं फलीभूत होंगी, बाहर का खाना न खाएं स्वास्थय खराब हो सकता है.

उपाय: ऊं घृणि सूर्याय नम: मंत्र का जाप करें.

धनु- knight of swords

आज वाद विवाद हो सकता है ,अपने मन को शांत रखें, लोन के लिए अप्लाई न करें.

उपाय: भगवन विष्णु की उपासना करें.

मकर- moon

करियर में अच्छे खासे बदलाव हो सकते हैं. आपको जो भी अनुभव मिला है, आज आप उसका उपयोग अपने निजी जीवन में कर सकते हैं.

उपाय: कांच के बर्तन में जल भरकर उसमे चांदी का सिक्का डाल कर रखे ,शुभ समाचार मिलेगा.



कुम्भ- star

पेट के रोगों का आज उपचार करवा सकते हैं, कामकाज और सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखें. नौकरी के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

उपाय: अपने वजन के बराबर सतनाजा दान देने से रोग निवारण में सहायता मिलेगी.



मीन- nine of cups

आज अनजान व्यक्ति से कुछ लेकर नहीं खाना है, लोगों की मदद और सेवा करें. कामकाज ज्यादा रहेगा. नए काम शुरू हो सकते हैं.

उपाय: साबूदाना का दान हितकारी होगा.