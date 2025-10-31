Vrishchik Tarot Rashifal 31 October 2025: वृश्चिक राशि वालों को सट्टेबाजी जैसे कार्यों से रहना होगा दूर, नौकरी जाने का मन में आ सकता है ख्याल

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:-Five of pentacles

इस समय गलत कार्य को लेकर उम्मीद ना पाले. गलत लोगों और गलत कार्य में की गई उम्मीद आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं. ऐसी योजनाएं जिसमें आर्थिक निवेश हो. उनसे इस समय दूर रहना चाहिए. ये समय आपके प्रतिकूल है. जरा सी भी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी लेकर आ सकती है. इस समय आप अपने और पराए लोगों में भेद कर पाएंगे. किसी गलत निर्णय के कारण आर्थिक संकट में फंस सकते हैं. इस संकट से बाहर निकालने के लिए आप अपने करीबियों से मदद की उम्मीद कर सकते हैं. इस स्थिति में आपको लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे. जा आप इस प्रकार के कठिन दौर से गुजर रहे हैं. तो अपनी आत्मिक शक्ति का सहारा लें. क्योंकि ये दौर भी स्थाई ही हैं. तब भी आपको अपनी ईश्वर में आस्था बनाए रखना चाहिए. माना कि यह दौर आपके लिए मुश्किल है. लेकिन इससे आप कई सारे सबक सीखेंगे. यह भी तय हैं. नौकरी छूट जाना, निवेश में हानि होना या पैसे डूब जाना आपके आत्म बल को कम कर सकता है. इन सब के बावजूद आप धैर्य और संयम के साथ इस स्थिति के निकल जाने की प्रतीक्षा कीजिए. आगे आने वाला समय आपके लिए कुछ बेहतर ही लेकर आएगा. यह विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य: इस समय जीवनसाथी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा हैं. उसकी अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही इस स्थिति को और बिगाड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी भी ऐसी जगह चाहे वह शेयर बाजार हो, सट्टेबाजी या फिर कहीं किसी योजना में पैसा लगाना हो. अभी इनसे थोड़ा दूर रहने का प्रयास करें.

रिश्ते: कोई भी परिस्थिति अपने साथ यदि कठिनाइयां लेकर आती है. तो उन लोगों का साथ भी लाती है. जो आपके साथ मजबूती के साथ हर स्थिति में खड़े रहते हैं.

