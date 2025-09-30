Vrishchik Tarot Rashifal 30 September 2025: साख में वृद्धि होगी, वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे

वृश्चिक - परिवार का सहयोग उत्साहित रखेगा. लोगों के साथ महत्वपूर्ण कार्योंं को पूरा करेंगे. योजनाओं मे तेजी दिखाएंगे. घर में हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. उत्सव का वातावरण रहेगा. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर व्यवहार बढ़ेगा. सभी का मन जीतेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. जनकल्याण की भावना रहेगी. सुखद यात्रा की संभावना रहेगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. मिलनसारिता बनी रहेगी. बड़ा सोचेंंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्योंं में आर्थिक सूझबूझ का परिचय देंगे. नौकरीपेशाओं को उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. साख में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- सबका उचित आदर सम्मान बनाए रखेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आय के साथ बचत पर ध्यान देंगे. साज संवार और भव्यता बनाए रहेंगे. धनधान्य के कार्य बनेंगे. हितसंरक्षण के प्रयास फलेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में सुखकर वातावरण बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. साज संवार पर जोर देंगे. आदरभाव सम्मान का भाव बढ़ेगा. खुशियां बनी रहेंगी. मित्र संख्या बढ़ेगी. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. मूल्यवान भेंट संभव है.

स्वास्थ्य मनोबल- अवसर भुनाएंगे. करीबी सहयोगी होंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. उत्साहित बने रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 9



शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. सबकी मदद करें.

---- समाप्त ----