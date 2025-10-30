Vrishchik Tarot Rashifal 30 October 2025: वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, वेतन में भी पाएंगे वृद्धि

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Sun

कुछ दिनों से आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं. कि जैसे आप अपने जीवन में जल्द ही कोई बड़ी कामना की पूर्ति होती देख सकते हैं. आपकी ये महत्वाकांक्षा कुछ समय से आपके मन में बनी हुई थी. कुछ ऐसे बदलाव आपके आसपास के वातावरण में नजर आ रहे हैं. जो आपके उत्साह में वृद्धि कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में एक अच्छा अवसर आपको मिल सकता हैं. किसी बड़ी परियोजना में सहायक के रूप में आपको कार्य करने का मौका मिलने की संभावना प्रबल हैं. इस परियोजना के चलते आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं . ऐसी आपको जानकारी मिल सकती है. इनमें से कुछ यात्राएं विदेश की भी हो होगी. आपके कार्य शैली और योग्यता से उच्च अधिकारी पहले से प्रभावित रहे हैं . अतः इस योजना में आपको शामिल करने का यह अवसर आपको उन्हीं के द्वारा प्राप्त हो सका है. इस बात से आप उनका तहे दिल से शुक्रिया कर सकते हैं. परिवार में जल्द ही नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना सभी परिजनों को हर्षित कर सकती हैं. एक लंबे समय से इस खुशखबरी के प्रतीक्षा करते चले आ रहे हैं . सभी लोग इस मेहमान के आने की तैयारी की योजना बना सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी भी नुकीली वस्तु या औजार के साथ कार्य करते समय सावधानी रखें. किसी दुर्घटना के होने की संभावना बन रही हैं.

आर्थिक स्थिति: माता से कुछ धनराशि या कोई आभूषण उपहार स्वरूप प्राप्त हो सकता है इससे मन प्रसन्न हो जाएगा.

रिश्ते: प्रिय के साथ चली आ रही अनबन को आगे बढ़कर बातचीत द्वारा खत्म करने का प्रयास सफलता दिला सकता है.

---- समाप्त ----