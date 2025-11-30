Vrishchik Tarot Rashifal 30 November 2025: चुनौतियों पर जीत मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा आज

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:-Seven of wands

आ रही चुनौती का डटकर सामना करें.यदि आप मदद चाहेंगे.तो आपको मदद अवश्य प्राप्त होगी.लोगों की मदद करने की भावना रखें. दूसरों की कमियां ढूंढने का प्रयास न करें.यदि कोई असफल है तो उसकी असफलता का मजाक ना बनाएं. अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाए.अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करें. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं. इससे आपका रिश्ता तनाव ग्रस्त हो सकता है. कर में अरे अवरोधों का डटकर सामना करें नए लोगों से मुलाकात हो सकती है.कार्य को लेकर कुछ यात्रा कर सकते है. आंतरिक संघर्ष की स्थिति से बाहर निकले.अपनी परेशानियों को करीबी लोगों से साझा कर सकते हैं.नए लोगों से मित्रता करते समय उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें. बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें व्यर्थ के विवादों में ना उलझे. स्वयं को किसीचा कर रखें अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें गलतियों का दोहराव ना हो इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को दूर करें. खानपान में पौष्टिकता का खास ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: ससुराल पक्ष की आर्थिकमदद कर सकते हैं नए वाहन भी खरीदी हो सकती है.

रिश्ते: कार्य क्षेत्र में बनाए गए रिश्ते को निभाएंगे. अपने रिश्तों को सम्मान दें.

