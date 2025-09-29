Vrishchik Tarot Rashifal 29 September 2025: धन निवेश करेंगे, मित्रों के साथ झड़प हो सकती है

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Five of wands

जीवनसाथी का आप पर बढ़ता हुआ शक आपके लिए मुसीबतें बढ़ा रहा हैं.बात बात पर उसका शक करना आपके कार्यों में रुकावट पैदा कर सकता है. इस कारण आप खुद को तनावग्रस्त महसूस करेंगे.पूर्व में किसी प्रेम संबंध में लिप्त होने के कारण उसको आप पर शक हो रहा हैं.सामने वाले को सच्चाई बताने के बाद भी वह उसकी पूरी तरह से स्वीकार करने को राजी नहीं है. इस बात से आपका मन आहत हो सकता है.कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ हुई छोटी सी झड़प धीरे-धीरे बढ़ सकती है. इस समय स्थिति यह हो सकती हैं,कि सामने वाले ने आपके खिलाफ कुछ ऐसे आरोप उच्च अधिकारियों के समक्ष रख दिए हैं. जिनसे बाहर निकलने का प्रयास करने में आप खुद को अभी अक्षम महसूस कर रहे हैं. अपनी बेगुनाही के सबूत जताने के प्रयास कर सकते हैं. इस कारण में आपको काफी मानसिक तनाव हो सकता है. इन मानवों से बाहर निकालने के लिए आप अपने मित्रों से सलाह ले सकते हैं.आप देखेंगे धीरे-धीरे कार्य क्षेत्र में आपको देखते ही लोग काना फूसी कर रहे हैं.

स्वास्थ्य: देर सबेर का खानपान आपका वजन को अनियंत्रित स्थिति में डालता जा रहा है.अपने दिनचर्या को सही करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी ऐसी योजना में धन निवेश करेंगे. जो आगे भविष्य में आपके परिवार को आर्थिक रूप से संबल बनाए रखें.

रिश्ते: मित्रों के साथ छोटी-मोटी झड़प हो सकती है. अपने किसी मित्र को समझने को लेकर आप दोनों बहस कर सकते हैं.

