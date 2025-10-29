scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 29 October 2025: वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, वेतन में भी पाएंगे वृद्धि

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 29 October 2025: जीवन में कुछ ऐसे लोगों से मित्रता होने की संभावना है.  जिनकी सोच समझ और काबिलियत आपके कार्यों में आपकी काफी मदद कर सकती हैं.  

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Nine of pentacles 

रिश्ते में गलतफहमियां बढती जा रही हैं. ऐसा महसूस कर रहे हैं.  जैसे यह रिश्ता धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति में आ रहा है. जहां सब कुछ सड़ता हुआ नजर आता है.  इस समय स्थितियों के सुधारने की उम्मीद दूर तक नजर नहीं आ रही है.  इस बात के चलते आप सामने वाले से बातचीत करने का प्रयास कर सकते हैं.  यह आपकी तरफ से एक आखिरी कोशिश हो सकती है.  ताकि आपको इस बात का अफसोस ना रहे.  कि आपने कोशिश ही नहीं की.  धन संबंधी परेशानियां जो अभी तक परिजनों को परेशान कर रही थी. उनका समाधान मिल सकता हैं. कहीं से अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद मिल बन रही है.  नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.  जीवन में कुछ ऐसे लोगों से मित्रता होने की संभावना है.  जिनकी सोच समझ और काबिलियत आपके कार्यों में आपकी काफी मदद कर सकती हैं.  किसी महिला का सहयोग से आप अपने लिए उचित जीवनसाथी ढूंढ सकते हैं.  जल्द ही आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि भी मिल सकते हैं. 

स्वास्थ्य: गले में सूजन आने से आने के कारण चिकित्सक आपको तेज आवाज में बोलने से मना कर सकते हैं. साथ ही आपको छोटी सी शल्य चिकित्सा की सलाह भी दी जा सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: अचानक से कहीं से पुरस्कार या लॉटरी के रूप में अच्छी धनराशि मिल सकती हैं. 

रिश्ते: परिवार के साथ कहीं दूर घूमने जा सकते हैं.  काफी समय बाद सभी लोग आपस में एक साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. 

