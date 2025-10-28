scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 28 October 2025: वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, मन को रखें शुद्ध

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 28 October 2025: ध्यान और चिंतन से  अपने विचारों पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए.  किसी नए व्यवसाय की शुरुआत में कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं.  

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Chariot 

इस समय मन की चंचलता आपको बेचैन कर सकती हैं . विचारों में इतनी अधिक उथल-पुथल मची हुई है.  कि आप अपने विचारों पर  नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं.  जिसके चलते कार्य क्षेत्र में आपसे बार-बार गलतियां हो सकती हैं. इस समय अपने विचारों की नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता लाने का प्रयास करना चाहिए.  मन के शुद्धिकरण के लिए आध्यात्मिकता का सहारा ले सकते हैं. ध्यान और चिंतन से  अपने विचारों पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए.  किसी नए व्यवसाय की शुरुआत में कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं.  जिनमें आपको कई लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी.  इन यात्राओं के दौरान आप काफी कुछ जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे. जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो सकती हैं.  यात्राओं के दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे.  जिसकी सोच, समझ और मानसिक स्तर आपके ही समकक्ष होगा.  इस व्यक्ति के साथ आपकी आत्मीयता जल्दी बढ़ती नजर आएगी. ये भी संभव हैं, कि आगे चलकर आप इस व्यक्ति की साथ अपनी मित्रता को पारिवारिक संबंध में परिवर्तित करने पर विचार करें.  यदि परिवार में कोई व्यक्ति आपसे अपने  किसीनिर्णय पर सहमति देने की बात कर रहा है. जो अन्य लोगों के अनुसार गलत निर्णय हैं . तो पहले उस निर्णय को समझने का प्रयास करें.  हो सकता है कि जो निर्णय अन्य लोगों को गलत लग रहा हैं. आपको उसे निर्णय में आगे चलकर फायदा नजर आएं. 

स्वास्थ्य: कहीं ऊंचाई पर चढ़ते उतरते समय पैर फिसलने के कारण चोट लग सकती है.  इस समय आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. 

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय के लिए ऋण स्वीकृत हो सकता है. इस व्यवसाय की सफलता आपकी आर्थिक स्थिति को काफी में काफी वृद्धि लेकर आ सकती है. 

रिश्ते: परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां को समझने का प्रयास करें.  जिम्मेदारियां से भाग कर आप जीवन में शांति और सुकून महसूस नहीं कर पाएंगे. 

