Vrishchik Tarot Rashifal 28 November 2025: आर्थिक हानि हो सकती है, गाली गलौज से बचेंगे

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 28 November 2025: नए लोगों से मुलाकात हो सकती है.अपनी निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने के प्रयास कर सकते हैं. किसी पर अति विश्वास ना करें.

वृश्चिक (Scorpio):-
 Cards :-Three of cups 
सफलता का जश्न मना सकते हैं. लंबे समय बाद मित्रों से मिलना हो सकता है.कार्यों की गति तेज होती नजर आएगी. अपने पुराने विद्यालय को आर्थिक मदद देंगे.भोग विलास की वस्तुओं में वृद्धि होगी. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण हो सकता है. किसी पर अति विश्वास ना करें. नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मित्र की सहायता प्राप्त होगी.अपनी निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने के प्रयास कर सकते हैं. वाणी में मधुरता लाएं.

लोगों के साथ गाली गलौज ना करें.सामने वाले के उकसाने पर अपशब्दों का प्रयोग आपकी छवि को बिगाड़ सकता है.अपने गुस्से पर काबू रखें संतान की गलत संगत से चिंतित हो सकते हैं. परिवार में किसी के विवाह की तैयारी हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ वैचारिक मतभेद होने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं.कार्य की अधिकता से तनाव बढ़ सकता है. इस समय स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसी नए स्थान पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य: कान में दर्द होने से चिंतित हो सकते हैं. सुनने में परेशानी हो रही है. 

आर्थिक स्थिति: साझेदार पैसों का गबन कर सकता है व्यवसाय में आर्थिक हानि होने की संभावना बन रही है.

रिश्ते: अपने माता-पिता के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की सहमति मिल सकती है.
 

---- समाप्त ----
